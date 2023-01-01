Добрі новини від ВолиньPost у День вишиванки

щиро вітає своїх читачів і читачок із красивим святом – Днем вишиванки! Шануймо традиції і пам'ятаймо, що ми українці, а, отже, можемо все.Нагадуємо вам про добрі новини 18 травня:Юні туристи Боратинської громади тріумфували на міжнародних змаганнях з пішохідного туризму серед школярів «Жигунас – 2023», які проходили в Литві.За головні нагороди змагань змагалася 41 команда з Латвії, Литви та України. В молодшій віковій групі перемогу святкувала команда області, у складі якої виступали Дарина Казакова та Тимофій Савонік (Промінська гімназія). В наймолодшій групі срібні нагороди виборола команда у складі якої булита(Промінська гімназія), бронза в команди, в якій виступалита(Боратинський ліцей). Ще одна бронзова медаль у(Боратинський ліцей) який у складі команди виступав у старшій віковій групі.В особистих змаганнях на дистанції «Смуга перешкод» перемогу святкувала, бронза вта. Юрій Черняк також був другим на змаганнях з нічного орієнтування.Після визволення з полону мама дівчинки звернулася в Офіс Уповноваженого з проханням посприяти у поверненні її доньки. Завдяки взаємодії Уповноважених України та РФ, працівникам Секретаріату українського Омбудсмана вдалося повернути маленьку українку додому.Нині сім’я у повному складі перебуває в Україні та щаслива, що вдалося возз’єднатися.Росія у війні проти України уже втратила понад 201 тисячу військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.23 орієнтовно:особового складу − близько 201 100 (+510) осіб,танків − 3 773 (+2) од,бойових броньованих машин − 7 373 (+8) од,артилерійських систем − 3 198 (+32) од,РСЗВ − 563 (+1) од,засобів ППО − 318 (+0) од,літаків − 308 (+0) од,гелікоптерів − 294 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 759 (+11) од,крилатих ракет − 990 (+8) од,кораблів/катерів − 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн − 6 073 (+6) од,спеціальної техніки − 418 (+1) од.Немовлят у пологовому Нововолинської центральної міської лікарні одягнули в перші в їхньому житті вишиванки.«Міжнародний благодійний фонд «Місія Д», подарував вишиванки новонародженим українцям, які з’явилися на світ напередодні свята. Нехай дітки зростають у мирній та квітучій Україні!» – йдеться у дописі медзакладу.У третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. Цьогоріч свято припало на вісімнадцяте число.Цей день для українців та українок має особливий сенс. І хоч свято відносно молоде (все починалося з акції студентів, яку провели 15 років тому), «прижилося» в Україні добре.Сакральність, генетичний код, відображення традицій, культури та історії – так волиняни та волинянки кажуть про своє національне вбрання. Ми традиційно відшукали у фейсбуці світлини відомих людей у вишиванках, тож ділимось ними з вами.Орієнтовно 230 різних вишитих робіт створила лучанка Наталія Рубльова. Жінка розповіла, що уміє вишивати з дитинства, але постійно і серйозно працює з вишивкою 16 років.Жителька Підкормілля Зоряна Фальчик на Любешівщині вишиває бісером уже вісім років. Вперше спробувала нанизувати на нитку різнокольорові намистинки тоді, коли була вагітною донечкою. Відтоді це заняття стало її улюбленою справою, яка приносить неабияке задоволення.6 травня жителька села Підгородне, що на Любомльщині Любов Яківна Бохін (у дівоцтві - Гаврилюк) відзначила 85-річчя. Попри поважний вік, жінка ще досить жвава і завжди старається знайти собі заняття. Каже, так звикла, адже усе її життя пройшло у праці.