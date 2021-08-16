Майстриня з Луцька осучаснює давні вишиті сорочки

Наталія Рубльова. Жінка розповіла, що уміє вишивати з дитинства, але постійно і серйозно працює з вишивкою 16 років.



Про це пише



Декотрі вишиті вироби Наталія Рубльова принесла у майстерню Палацу культури Луцька. Кожен з них, – каже, – неповторний, а сам процес вишивання називає медитацією. Зараз жінка вишиває Алатир — козацьку зірку для чоловічої сорочки.



Узори, їх поєднання, крій сорочок і суконь створює самотужки, — каже Наталія. Також майстриня осучаснює давні вишиванки. Один із найстаріших узорів відтворила з сорочки, якій понад 200 років. Вона зберігається у фондах музею.







"Це сорочка для такої старшої пані. Чому для старшої, бо тут є пташка-горличка. Це був символ сім’ї. Вона була ґаздинею, домашнє гніздечко вела. Тут є ружі і є ягідки, що символізує зрілу жінку, бо молодим дівчатам вишивали тільки квіточки", – розповідає жінка.



Ідею для створення майбутньої вишиванки може виношувати два роки, а вишити виріб за місяць, – каже вишивальниця.



Зі слів майстрині, їй цікаво відтворювати не тільки українські вишивки, а й іноземні узори і техніки.



Наталія Рубльова каже: вишиванки одягає повсякдень, а не лише на свято. Часто приходить у вишитому вбранні на роботу у Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, де викладає цифрову компетентність для вчителів. Колеги-педагоги на вишиванку, – говорить, – реагують з приємністю.



На замовлення Наталія Рубльова не вишиває, створює усе для душевного задоволення і краси.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Орієнтовно 230 різних вишитих робіт створила лучанка. Жінка розповіла, що уміє вишивати з дитинства, але постійно і серйозно працює з вишивкою 16 років.Про це пише Суспільне. Декотрі вишиті вироби Наталія Рубльова принесла у майстерню Палацу культури Луцька. Кожен з них, – каже, – неповторний, а сам процес вишивання називає медитацією. Зараз жінка вишиває Алатир — козацьку зірку для чоловічої сорочки.Узори, їх поєднання, крій сорочок і суконь створює самотужки, — каже Наталія. Також майстриня осучаснює давні вишиванки. Один із найстаріших узорів відтворила з сорочки, якій понад 200 років. Вона зберігається у фондах музею."Це сорочка для такої старшої пані. Чому для старшої, бо тут є пташка-горличка. Це був символ сім’ї. Вона була ґаздинею, домашнє гніздечко вела. Тут є ружі і є ягідки, що символізує зрілу жінку, бо молодим дівчатам вишивали тільки квіточки", – розповідає жінка.Ідею для створення майбутньої вишиванки може виношувати два роки, а вишити виріб за місяць, – каже вишивальниця.Зі слів майстрині, їй цікаво відтворювати не тільки українські вишивки, а й іноземні узори і техніки.Наталія Рубльова каже: вишиванки одягає повсякдень, а не лише на свято. Часто приходить у вишитому вбранні на роботу у Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, де викладає цифрову компетентність для вчителів. Колеги-педагоги на вишиванку, – говорить, – реагують з приємністю.На замовлення Наталія Рубльова не вишиває, створює усе для душевного задоволення і краси.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію