Визначення олійності насіння: основні методи*





Щоб провести всі необхідні параметри, використовується



Визначення олійності насіння: основні методи

Для того, щоб правильно визначити олійність певних рослинних культур, фахівці використовують кілька інноваційних технологій та методів.



Термогравіметрична технологія дозволяє точно встановити рівень вологості всіх олійних культур. Суть цієї методики у тому, що дослідний зразок висушується. І маса встановлюється до проведення та після. Щоб визначення було точнішим, насіння попередньо готують. Для цього задаються всі необхідні показники.



Серед основних переваг цього варіанту можна виділити кілька:



- Оскільки цей метод вимірювання вважається універсальним, його можна застосовувати для більшості олійних культур.

- При застосуванні такого способу аналізу мінімальний вплив на олію.

- Для проведення цього процесу застосовується простий у використанні прилад. Найчастіше фахівці задіюють вологоміри-масломіри.



Екстракційний метод багато професіоналів вважають еталонним. Зумовлено це тим, що всі дії здійснюються за короткий термін. Суть екстракційної методики полягає у ретельному вимірі об'єму сирого жиру. Для посилення ефекту застосовується розчинник, який заливають у спеціально підготовлений апарат Сокслет.



Щоб отримати точний результат, насіння просушують за допомогою спеціального приладу. Завчасно встановлюється рівень вологості, зовнішній вигляд. Після цього виконується екстракція. Кінець цієї процедури визначається у тому випадку, якщо до складу жир відсутній. Додатково задіяна і спеціально підготовлена формула, яка може застосовуватися до підсушування, а також після.



Переваги технології:



- вартість цього аналізу відносно невисока;

- у процесі не застосовується розчинник;

- за допомогою цього методу культура максимально знежирюється.



Найчастіше для проведення цієї методики використовується екстрактор жиру.



Якщо виникає потреба у проведенні прискореного аналізу, то найчастіше використовується рефрактометричний метод. Для того щоб точно встановити, який рівень вологості, проводять висушування. Для цього встановлюється температура 130 градусів. Для проведення процесу застосовують жировий рефрактометр. У цьому випадку культура обробляється протягом 18-20 хвилин. Після цього застосовується аналізатор, за допомогою якого встановлюються точні свідчення.



Аналіз олійності насіння методом ЯМР — спектроскопії

Більшість виробництв, які використовують олійні культури, намагаються користуватися спектроскопією. Унікальний аналіз ЯМР дозволяє отримати більш точну оцінку не лише олійності, а й підсумкової вартості насіння.



Щоб зробити всі маніпуляції, попередньо готують проби. Це дозволяє отримати точніші показники. Серед додаткових переваг можна виділити ще кілька:



• максимальна точність;

• підвищений рівень безпеки;

• висока продуктивність;

• мінімальний вплив на показники соняшнику чи іншої олійної культури.



Оцінка за допомогою такої технології точніша.



Висновки

Сьогодні існує безліч способів та технологій, за допомогою яких можна встановити олійність культури. Щоб правильно визначити, яка технологія краща, необхідно попередньо провести аналіз олійної культури. Для цього вилучаються проби, готуються. За допомогою спеціального приладу виконується сушіння та оцінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні в кожній країні вирощують величезну кількість культур (ріпак, льон та соняшник). У цих культур загальний показник — це олійність. Ця характеристика обов'язково враховується у процесі проведення сертифікації. Додатково олійність враховують і у разі, якщо потрібно правильно встановити підсумкову вартість.Щоб провести всі необхідні параметри, використовується прилад для вимірювання олійності , за допомогою якого можна встановити кількість сирих жирів та жироподібних речовинДля того, щоб правильно визначити олійність певних рослинних культур, фахівці використовують кілька інноваційних технологій та методів.Термогравіметрична технологія дозволяє точно встановити рівень вологості всіх олійних культур. Суть цієї методики у тому, що дослідний зразок висушується. І маса встановлюється до проведення та після. Щоб визначення було точнішим, насіння попередньо готують. Для цього задаються всі необхідні показники.Серед основних переваг цього варіанту можна виділити кілька:- Оскільки цей метод вимірювання вважається універсальним, його можна застосовувати для більшості олійних культур.- При застосуванні такого способу аналізу мінімальний вплив на олію.- Для проведення цього процесу застосовується простий у використанні прилад. Найчастіше фахівці задіюють вологоміри-масломіри.Екстракційний метод багато професіоналів вважають еталонним. Зумовлено це тим, що всі дії здійснюються за короткий термін. Суть екстракційної методики полягає у ретельному вимірі об'єму сирого жиру. Для посилення ефекту застосовується розчинник, який заливають у спеціально підготовлений апарат Сокслет.Щоб отримати точний результат, насіння просушують за допомогою спеціального приладу. Завчасно встановлюється рівень вологості, зовнішній вигляд. Після цього виконується екстракція. Кінець цієї процедури визначається у тому випадку, якщо до складу жир відсутній. Додатково задіяна і спеціально підготовлена формула, яка може застосовуватися до підсушування, а також після.Переваги технології:- вартість цього аналізу відносно невисока;- у процесі не застосовується розчинник;- за допомогою цього методу культура максимально знежирюється.Найчастіше для проведення цієї методики використовується екстрактор жиру.Якщо виникає потреба у проведенні прискореного аналізу, то найчастіше використовується рефрактометричний метод. Для того щоб точно встановити, який рівень вологості, проводять висушування. Для цього встановлюється температура 130 градусів. Для проведення процесу застосовують жировий рефрактометр. У цьому випадку культура обробляється протягом 18-20 хвилин. Після цього застосовується аналізатор, за допомогою якого встановлюються точні свідчення.Більшість виробництв, які використовують олійні культури, намагаються користуватися спектроскопією. Унікальний аналіз ЯМР дозволяє отримати більш точну оцінку не лише олійності, а й підсумкової вартості насіння.Щоб зробити всі маніпуляції, попередньо готують проби. Це дозволяє отримати точніші показники. Серед додаткових переваг можна виділити ще кілька:• максимальна точність;• підвищений рівень безпеки;• висока продуктивність;• мінімальний вплив на показники соняшнику чи іншої олійної культури.Оцінка за допомогою такої технології точніша.Сьогодні існує безліч способів та технологій, за допомогою яких можна встановити олійність культури. Щоб правильно визначити, яка технологія краща, необхідно попередньо провести аналіз олійної культури. Для цього вилучаються проби, готуються. За допомогою спеціального приладу виконується сушіння та оцінка.

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