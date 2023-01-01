Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Павлом Марчаком

Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Павлом Марчаком
Завтра, 19 травня, громада Володимира прощатиметься із загиблим Героєм Павлом Марчаком.

Про це повідомив голова громади Ігор Пальонка.

Об 11:00 прощання відбудеться у воїна вдома, що на вулиці Шевченка, 26.

Об 11:15 формуватиметься живий коридор шани, який пролягатиме вулицями Шевченка, Ковельською та Драгоманова до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.

Чин похорону розпочнеться об 11:30.

Поховають Павла Марчака на Федорівському кладовищі.

Нагадаємо, 47-річний рядовий боєць Павло Марчак був мобілізований до війська у лютому цього року, обіймав посаду водія механізованої роти.

Загинув Павло 15 травня на Харківщині внаслідок артобстрілу під час виконання бойового завдання. У чоловіка залишилась дружина та двоє дітей.

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Теги: війна, Росія, Україна
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