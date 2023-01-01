Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Павлом Марчаком

Павлом Марчаком.



Про це повідомив голова громади Ігор Пальонка.



Об 11:00 прощання відбудеться у воїна вдома, що на вулиці Шевченка, 26.



Об 11:15 формуватиметься живий коридор шани, який пролягатиме вулицями Шевченка, Ковельською та Драгоманова до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.



Чин похорону розпочнеться об 11:30.



Поховають Павла Марчака на Федорівському кладовищі.



Нагадаємо, 47-річний



Загинув Павло 15 травня на Харківщині внаслідок артобстрілу під час виконання бойового завдання. У чоловіка залишилась дружина та двоє дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 19 травня, громада Володимира прощатиметься із загиблим ГероємПро це повідомив голова громадиОб 11:00 прощання відбудеться у воїна вдома, що на вулиці Шевченка, 26.Об 11:15 формуватиметься живий коридор шани, який пролягатиме вулицями Шевченка, Ковельською та Драгоманова до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії.Чин похорону розпочнеться об 11:30.Поховають Павла Марчака на Федорівському кладовищі.Нагадаємо, 47-річний рядовий боєць Павло Марчак був мобілізований до війська у лютому цього року, обіймав посаду водія механізованої роти.Загинув Павло 15 травня на Харківщині внаслідок артобстрілу під час виконання бойового завдання. У чоловіка залишилась дружина та двоє дітей.

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