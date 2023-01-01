Росія перекинула в «Мачулищі» десять винищувачів, – Беларускі Гаюн





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За інформацією «Беларускі Гаюн», у проміжку 11:20-13:10 18 травня з аеродрому «Барановичі» на аеродром «Мачулищі» перебазували 8 винищувачів Су-34 РФ і 2 Су-30СМ РФ.



На даний момент всі 10 винищувачів знаходяться на аеродромі «Мачулищі».



Крім того, за 10 кілометрів від Гомеля, біля траси М8 у напрямку кордону з Україною, з'явилася лінія протитанкових укріплень — «зуби дракона». Зовсім поруч із "зубами" йдуть будівельні роботи зі спорудження, ймовірно, фортифікаційних споруд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Мачулищі перебазовано 10 винищувачів рф.Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн" За інформацією «Беларускі Гаюн», у проміжку 11:20-13:10 18 травня з аеродрому «Барановичі» на аеродром «Мачулищі» перебазували 8 винищувачів Су-34 РФ і 2 Су-30СМ РФ.На даний момент всі 10 винищувачів знаходяться на аеродромі «Мачулищі».Крім того, за 10 кілометрів від Гомеля, біля траси М8 у напрямку кордону з Україною, з'явилася лінія протитанкових укріплень — «зуби дракона». Зовсім поруч із "зубами" йдуть будівельні роботи зі спорудження, ймовірно, фортифікаційних споруд.

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