Росія перекинула в «Мачулищі» десять винищувачів, – Беларускі Гаюн

Росія перекинула в «Мачулищі» десять винищувачів, – Беларускі Гаюн
У Мачулищі перебазовано 10 винищувачів рф.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За інформацією «Беларускі Гаюн», у проміжку 11:20-13:10 18 травня з аеродрому «Барановичі» на аеродром «Мачулищі» перебазували 8 винищувачів Су-34 РФ і 2 Су-30СМ РФ.

На даний момент всі 10 винищувачів знаходяться на аеродромі «Мачулищі».

Крім того, за 10 кілометрів від Гомеля, біля траси М8 у напрямку кордону з Україною, з'явилася лінія протитанкових укріплень — «зуби дракона». Зовсім поруч із "зубами" йдуть будівельні роботи зі спорудження, ймовірно, фортифікаційних споруд.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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