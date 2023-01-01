Під Бахмутом загинув Герой з Волині Роман Абрамчук

Під Бахмутом загинув Герой з Волині Роман Абрамчук
15 травня під Бахмутом загинув мешканець села Тойкут Ковельської громади Абрамчук Роман Іванович, 08.09.1986 року народження.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Сьогодні, 18 травня, ми зустрінемо коридором пошани нашого Героя
орієнтовно о 16:50. Кортеж рухатиметься за таким маршрутом: висячий міст-вул. Незалежності-Брестська й далі - на Тойкут. Прощання із загиблим воїном відбудеться завтра, у п’ятницю, 19 травня:

12:00 - чин похорону в Покровській церкві (Заріччя);

орієнтовно о 13:15-13.:30 - громадянська панахида на території школи.

По завершенню - заупокійна літія біля дому загиблого
(с.Тойкут, вул. Шосейна, 1).

Поховають Романа Абрамчука на кладовищі с. Тойкут.

Співчуття рідним і всім, хто знав і любив Романа", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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