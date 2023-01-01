Під Бахмутом загинув Герой з Волині Роман Абрамчук

Абрамчук Роман Іванович, 08.09.1986 року народження.



Про це Ігор Чайка.



"Сьогодні, 18 травня, ми зустрінемо коридором пошани нашого Героя

орієнтовно о 16:50. Кортеж рухатиметься за таким маршрутом: висячий міст-вул. Незалежності-Брестська й далі - на Тойкут. Прощання із загиблим воїном відбудеться завтра, у п’ятницю, 19 травня:



12:00 - чин похорону в Покровській церкві (Заріччя);



орієнтовно о 13:15-13.:30 - громадянська панахида на території школи.



По завершенню - заупокійна літія біля дому загиблого

(с.Тойкут, вул. Шосейна, 1).



Поховають Романа Абрамчука на кладовищі с. Тойкут.



Співчуття рідним і всім, хто знав і любив Романа", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 травня під Бахмутом загинув мешканець села Тойкут Ковельської громади, 08.09.1986 року народження.Про це повідомив Ковельський міський голова"Сьогодні, 18 травня, ми зустрінемо коридором пошани нашого Герояорієнтовно о 16:50. Кортеж рухатиметься за таким маршрутом: висячий міст-вул. Незалежності-Брестська й далі - на Тойкут. Прощання із загиблим воїном відбудеться завтра, у п’ятницю, 19 травня:12:00 - чин похорону в Покровській церкві (Заріччя);орієнтовно о 13:15-13.:30 - громадянська панахида на території школи.По завершенню - заупокійна літія біля дому загиблого(с.Тойкут, вул. Шосейна, 1).Поховають Романа Абрамчука на кладовищі с. Тойкут.Співчуття рідним і всім, хто знав і любив Романа", - йдеться в повідомленні.

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