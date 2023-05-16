На Харківщині загинув Герой з Луцька Михайло Пугач

Михайло Пугач.



Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Лучанин Пугач Михайло Леонідович, 18.12.1985 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду номер обслуги 3 механізованого відділення 2 механізованого взводу 8 механізованої роти 3 механізованого батальйону.



Солдат Пугач Михайло Леонідович загинув 16.05.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України в районі населеного пункту Перший Лиман Куп’янського району Харківської області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинув військовий з ЛуцькаПро це повідомив Луцький міський головаЛучанин Пугач Михайло Леонідович, 18.12.1985 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду номер обслуги 3 механізованого відділення 2 механізованого взводу 8 механізованої роти 3 механізованого батальйону.Солдат Пугач Михайло Леонідович загинув 16.05.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України в районі населеного пункту Перший Лиман Куп’янського району Харківської області.

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