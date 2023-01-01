У Луцьку затримали велосипедиста, який мав при собі наркотики

У Луцьку затримали велосипедиста, який мав при собі наркотики
У Луцьку у велосипедиста, якого патрульні зупинили за порушення ПДР, виявили, ймовірно, наркотичні речовини.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Все сталося учора, близько 23-ї години, на вулиці Глушець. Патрулюючи місто, поліцейські помітили велосипед, який в темну пору доби рухався проїзною частиною без світлоповертальних елементів та ліхтаря. Такими діями керманич двоколісного транспортного засобу порушував правила дорожнього руху і наражав на небезпеку себе та інших.

Перевіряючи документи у 20-річного чоловіка, патрульні з’ясували, що раніше він вже притягувався до відповідальності за злочини, пов’язані з обігом заборонених речовин, тому вирішили провести поверхневу перевірку. Під час неї у велосипедиста виявили поліетиленовий пакет із речовиною зеленого кольору, що за зовнішніми ознаками нагадувала наркотичну.
У Луцьку затримали велосипедиста, який мав при собі наркотики

Інспектори викликано слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події. Нагадуємо, що зберігання наркотичних речовин передбачає кримінальну відповідальність.

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Теги: Велосипедист, Луцьк, наркотики
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