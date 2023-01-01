Волинські воїни у прифронтовому Куп'янську взяли участь у флешмобі до Дня вишиванки
Сьогодні, 14:35
Воїни «князівської» 14 ОМБр спільно з представниками місцевої влади та побратимами з інших бригад взяли участь у флешмобі до Дня вишиванки, який відбувся у Куп'янську Харківської області.
Про це повідомили у 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.
У четвер, 18 травня, військослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого спільно з представниками місцевої влади, побратимами з інших бригад, рятувальниками, представниками критичної інфраструктури, взяли участь у флешмобі до Дня вишиванки, який відбувся у місті Ку'пянськ.
«Попри те, що близько фронт, а ворог біснується, деокупований Ку'пянськ живе, а сьогодні він був сонячним і барвистим – його захищають воїни Князівської бригади. І нехай сьогодні більшість із них не в вишиванках, а в бронежилетах, вишиванка, як і сама Україна в кожного з них – у серці!
З Днем вишиванки, українці!» – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.
У четвер, 18 травня, військослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого спільно з представниками місцевої влади, побратимами з інших бригад, рятувальниками, представниками критичної інфраструктури, взяли участь у флешмобі до Дня вишиванки, який відбувся у місті Ку'пянськ.
«Попри те, що близько фронт, а ворог біснується, деокупований Ку'пянськ живе, а сьогодні він був сонячним і барвистим – його захищають воїни Князівської бригади. І нехай сьогодні більшість із них не в вишиванках, а в бронежилетах, вишиванка, як і сама Україна в кожного з них – у серці!
З Днем вишиванки, українці!» – йдеться у повідомленні.
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