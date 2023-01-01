«Не зміг би пробачити собі, що не воював за Батьківщину»: на війні загинув 25-річний Герой з Волині Юрій Юхимюк

Юрій Юхимюк.



Про це



"17 травня 2023 року при виконанні бойового завдання у м. Часів Яр Донецької області загинув мешканець села Гірка Полонка Юхимюк Юрій Сергійович. Полеглому Герою було 25 років. На початку повномасштабного військового вторгнення Юрій повернувся в Україну з Німеччини, де жив і працював. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого воїна, його друзям та побратимам. Неможливо знайти слова, які могли б втамувати біль від цієї гіркої втрати", - йдеться в повідомленні.



До початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну Юхим не мав жодного армійського досвіду, окрім військових вишколів, що проводилися для молоді в Добровольчому українському корпусі. Але попри це приїхав до України звільняти її від окупантів.



— 24 лютого я зателефонував своїм друзям, з ким колись проходив вишкіл у ДУК для юнаків, та дізнався, що вони збирають речі та йдуть у військкомат. Я сів у своє авто та поїхав додому — в Україну. Кілька діб я намагався потрапити до місцевої тероборони, але, дізнавшись, що вони стоятимуть на блокпостах навколо селища, відмовився від цієї ідеї, — так розповідав навідник гармати батальйону «Вовки Да Вінчі» Юрій Юхимюк про своє рішення повернутись додому.



Але маючи тверді переконання, Юхим знайшов варіант і за допомогою друга потрапив до лав ДУК «Правий сектор».



Вступивши до лав ДУК «Правий сектор», хлопець кілька місяців проходив різноманітні тренування та підготовку. Досконало опанував фах навідника міномета та навіть певний час передавав свої знання іншим. Згодом на тренувальній базі з’явилася трофейна гаубиця Д-30, яку Юхим також опанував, а після входження ДУК до складу окремої механізованої бригади як бойового батальйону в серпні 2022 року нарешті потрапив на фронт. А як талісман прихопив із собою іграшковий трактор, який йому подарували в Німеччині.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з окупантами загинув житель села Гірка ПолонкаПро це повідомили у Боратинській громаді."17 травня 2023 року при виконанні бойового завдання у м. Часів Яр Донецької області загинув мешканець села Гірка Полонка Юхимюк Юрій Сергійович. Полеглому Герою було 25 років. На початку повномасштабного військового вторгнення Юрій повернувся в Україну з Німеччини, де жив і працював. Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого воїна, його друзям та побратимам. Неможливо знайти слова, які могли б втамувати біль від цієї гіркої втрати", - йдеться в повідомленні.До початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну Юхим не мав жодного армійського досвіду, окрім військових вишколів, що проводилися для молоді в Добровольчому українському корпусі. Але попри це приїхав до України звільняти її від окупантів.— 24 лютого я зателефонував своїм друзям, з ким колись проходив вишкіл у ДУК для юнаків, та дізнався, що вони збирають речі та йдуть у військкомат. Я сів у своє авто та поїхав додому — в Україну. Кілька діб я намагався потрапити до місцевої тероборони, але, дізнавшись, що вони стоятимуть на блокпостах навколо селища, відмовився від цієї ідеї, — так розповідав навідник гармати батальйону «Вовки Да Вінчі» Юрій Юхимюк про своє рішення повернутись додому.Але маючи тверді переконання, Юхим знайшов варіант і за допомогою друга потрапив до лав ДУК «Правий сектор».Вступивши до лав ДУК «Правий сектор», хлопець кілька місяців проходив різноманітні тренування та підготовку. Досконало опанував фах навідника міномета та навіть певний час передавав свої знання іншим. Згодом на тренувальній базі з’явилася трофейна гаубиця Д-30, яку Юхим також опанував, а після входження ДУК до складу окремої механізованої бригади як бойового батальйону в серпні 2022 року нарешті потрапив на фронт. А як талісман прихопив із собою іграшковий трактор, який йому подарували в Німеччині.

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