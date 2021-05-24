У Луцьку безоплатно обстежуватимуть дорослих та підлітків на рак шкіри

20 травня відзначають Європейський День діагностики меланоми. Фонд боротьби з раком та Центр естетичної медицини Оксани Короткої організовують захід, під час якого спеціалісти Центру безоплатно обстежуватимуть дорослих та підлітків на рак шкіри.Про це повідомили організатори заходу.В Україні щороку від меланоми помирає майже тисяча людей. У державі рівень смертності від цієї хвороби в десятки разів вищий, ніж у європейських країнах. Нині меланома стає найчастішим раковим захворюванням на планеті. Факти говорять самі за себе: за останні 5 років захворюваність меланомою збільшилася на 60%, 20% з яких закінчуються летально. Це трапляється не через невміння лікарів, а через несвоєчасну діагностику як результат пізнього звернення пацієнтів до лікувально-діагностичних закладів. Проблема в тому, що це захворювання досить важко розпізнати, тобто симптоми стають видимими лише на пізній стадії розвитку.Меланома виникає з меланоцитів - клітин, що виробляють пігмент меланін (завдяки йому наша шкіра має різні відтінки). Це найнебезпечніша пухлина, що з'являється внаслідок переродження родимки під дією ультрафіолету, травмування або як самостійна, яка на початкових етапах схожа на родимку. Меланома прогресує надзвичайно швидко: лише за 6 місяців родимка може перетворитись у меланому та метастазувати в життєво важливі органи.Родимку, що перероджується, можна розпізнати, вона має характерні ознаки, які легко запам'ятати. Це швидкий ріст пухлини, зміна кольору пігментного утворення, розростання однієї з ділянок, піднесення над поверхнею шкіри, поява виростів, тріщин, кровоточивість, виразка на поверхні родимки, випадання волосся на ураженій ділянці при волосатому пігментному невусі, поява запалення навколо пухлини, поколювання, свербіж, печіння. За наявності наведених ознак обов'язково зверніться до лікаря- дерматоонколога.Щоб виявити захворювання на ранній стадії, не варто нехтувати регулярними обстеженнями як у лікарні, так і вдома. У домашніх умовах необхідно оглядати шкіру щодо новоутворень - родимок, плям, пігментації. Особливу увагу звертайте на ті, що змінили розмір, форму або колір, - у таких випадках краще звернутися до лікаря. У лікарні обстеження необхідно проходити принаймні 1 раз на рік - дерматологи ретельно перевірять шкіру на наявність незвичайних родимок або плям.Захід відбудеться 20 травня, у суботу, з 11.00 до 16.00 на театральному Майдані у Луцьку.