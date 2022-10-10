У літній період у Луцьку працюватимуть шість чергових дитсадків
Сьогодні, 12:25
В обласному центрі Волині затвердили час роботи дитячих садків під час літнього періоду.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.
Отож, у період з 12 червня по 4 серпня цього року у Луцьку працюватимуть такі чергові садочки:
- № 6 (вулиця Архітектора Метельницького, 9);
- №11 (проспект Соборності,6а);
- №13 (вулиця Станіславського, 50а);
- №20 (проспект Соборності, 35а);
- №24 (вулиця Богомольця, 2в);
- №27 (вулиця Євгена Коновальця, 10а).
Крім того, у період з 12 червня по 30 червня працюватимуть дошкільні заклади № 10 ( вулиця Воїнів - Інтернаціоналістів, 8) та №25 (вулиця Чехова, 4).
Натомість з 12 червня до 4 серпня припинять роботу такі заклади дошкільної освіти: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 та дошкільний підрозділ ЗЗСО №35.
Садочки №10 та №25 не працюватимуть з 3 липня до 25 серпня, а заклади дошкільної освіти №№ 6, 11, 13, 20, 24, 27 – з 7 серпня до 29 серпня.
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Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради.
Отож, у період з 12 червня по 4 серпня цього року у Луцьку працюватимуть такі чергові садочки:
- № 6 (вулиця Архітектора Метельницького, 9);
- №11 (проспект Соборності,6а);
- №13 (вулиця Станіславського, 50а);
- №20 (проспект Соборності, 35а);
- №24 (вулиця Богомольця, 2в);
- №27 (вулиця Євгена Коновальця, 10а).
Крім того, у період з 12 червня по 30 червня працюватимуть дошкільні заклади № 10 ( вулиця Воїнів - Інтернаціоналістів, 8) та №25 (вулиця Чехова, 4).
Натомість з 12 червня до 4 серпня припинять роботу такі заклади дошкільної освіти: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 та дошкільний підрозділ ЗЗСО №35.
Садочки №10 та №25 не працюватимуть з 3 липня до 25 серпня, а заклади дошкільної освіти №№ 6, 11, 13, 20, 24, 27 – з 7 серпня до 29 серпня.
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