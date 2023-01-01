На Волині оголосили вирок чоловікові, який п'яним зґвалтував 14-річну дівчину

На Волині оголосили вирок чоловікові, який п'яним зґвалтував 14-річну дівчину
Райсуд на Волині призначив вісім років тюрми 30-річному чоловікові, який у стані сп'яніння зґвалтував 14-річну дівчину. Свою провину насильник визнав лише частково і запевнив, що питав згоду, хоча сама потерпіла дівчина це заперечила. За скоєне йому не лише призначили ув'язнення, а й зобов'язали виплатити 250 тис. грн моральної компенсації.

Про це пише Zaxid.net.

Як йдеться у вироку Рожищенського райсуду, обвинувачений влітку минулого року приїхав до свого двоюрідного брата для збирання ягід. У будинку також жила співмешканка брата та її діти, зокрема, 14-річна донька. Вночі 24 липня п'яний чоловік зґвалтував дівчину і попросив її нікому про це не розповідати. Однак дитина таки розповіла про пережите своїй матері.

Обвинувачений на судовому засіданні заявив, що начебто питав згоди у дівчини, і вона була не проти. Також визнав, що просив потерпілу нічого не розповідати матері, оскільки «не бажав скандалу». Натомість сама потерпіла дівчина заявила, що ніякої згоди у неї він не питав. Близькості вона не хотіла, але не опиралась, оскільки боялась обвинуваченого.

Судово-психіатрична експертиза показала, що у дівчини є легка розумова відсталість, загальний психологічний розвиток її віку не відповідає. Тож дівчина не могла усвідомлювати до кінця характер і значення вчиненого щодо неї насильства.

Суддя В'ячеслав Требик визнав чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 152 ККУ (зґвалтування) та призначив йому вісім років тюрми. Строк відбування покарання рахуватимуть з липня 2022 року, коли чоловіка затримали. Окрім того, суддя також постановив виплатити потерпілій дівчині 250 тис. грн моральної компенсації. Також за проведені експертизи чоловік повинен буде заплатити 46 тис. грн.

Вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зґвалтування, суд, вирок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від початку повномасштабної війни у Луцьк переїхали дев'ять кримськотатарських родин
Сьогодні, 13:30
У Луцьку безоплатно обстежуватимуть дорослих та підлітків на рак шкіри
Сьогодні, 13:25
На Волині оголосили вирок чоловікові, який п'яним зґвалтував 14-річну дівчину
Сьогодні, 12:45
У літній період у Луцьку працюватимуть шість чергових дитсадків
Сьогодні, 12:25
На Волині п'яний водій пропонував патрульним хабар
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
Скандального експосадовця Підгайцівської сільради Штефанесу засудили до 5,5 років тюрми Скандального експосадовця Підгайцівської сільради Штефанесу засудили до 5,5 років тюрми
19 квітень, 14:52
Волинянин убив собаку і відбувся умовним покаранням Волинянин убив собаку і відбувся умовним покаранням
08 квітень, 15:30
Сім років – за смертельну бійку: стрийський суд виніс вирок волинянину Сім років – за смертельну бійку: стрийський суд виніс вирок волинянину
01 квітень, 14:45
25-річну волинянку, яка п'яна цеглиною вбила чоловіка, засудили до 8,5 років колонії 25-річну волинянку, яка п'яна цеглиною вбила чоловіка, засудили до 8,5 років колонії
16 березень, 16:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Не зміг би пробачити собі, що не воював за Батьківщину»: на війні загинув 25-річний Герой з Волині Юрій Юхимюк
Сьогодні, 13:45
 0
Від початку повномасштабної війни у Луцьк переїхали дев'ять кримськотатарських родин
Сьогодні, 13:30
 0
У Луцьку безоплатно обстежуватимуть дорослих та підлітків на рак шкіри
Сьогодні, 13:25
 0
На Волині оголосили вирок чоловікові, який п'яним зґвалтував 14-річну дівчину
Сьогодні, 12:45
 0
У літній період у Луцьку працюватимуть шість чергових дитсадків
Сьогодні, 12:25
 0
Медіа
відео
1/8