На Волині п'яний водій пропонував патрульним хабар
Сьогодні, 12:15
Учора, 17 травня, під час перевірки документів у 59-річного водія автомобіля Renault, співробітники реагування патрульної поліції виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Інцидент трапився по вулиці Центральній у селі Колпитів Володимирського району.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аби уникнути відповідальності за керування транспортом у стані сп’яніння, чоловік надав правоохоронцям хабара – 1 тис. грн. Гроші волинянин поклав у салон службового автомобіля поліцейських.
На місце прибула слідчо-оперативна група, факт надання неправомірної вигоди зафіксували, гроші вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що напередодні нетверезого керманича виявили у Ковелі.
Загалом, за чотири місяці цього року поліцейські склали на водіїв 1293 протоколи за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про керування транспортом у стані сп’яніння.
Поліція Волині вкотре закликає водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху та у жодному випадку не сідати за кермо напідпитку.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аби уникнути відповідальності за керування транспортом у стані сп’яніння, чоловік надав правоохоронцям хабара – 1 тис. грн. Гроші волинянин поклав у салон службового автомобіля поліцейських.
На місце прибула слідчо-оперативна група, факт надання неправомірної вигоди зафіксували, гроші вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що напередодні нетверезого керманича виявили у Ковелі.
Загалом, за чотири місяці цього року поліцейські склали на водіїв 1293 протоколи за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про керування транспортом у стані сп’яніння.
Поліція Волині вкотре закликає водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху та у жодному випадку не сідати за кермо напідпитку.
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