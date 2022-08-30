На Волині п'яний водій пропонував патрульним хабар

Учора, 17 травня, під час перевірки документів у 59-річного водія автомобіля Renault, співробітники реагування патрульної поліції виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Інцидент трапився по вулиці Центральній у селі Колпитів Володимирського району.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аби уникнути відповідальності за керування транспортом у стані сп’яніння, чоловік надав правоохоронцям хабара – 1 тис. грн. Гроші волинянин поклав у салон службового автомобіля поліцейських.На місце прибула слідчо-оперативна група, факт надання неправомірної вигоди зафіксували, гроші вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.Нагадаємо, що напередодні нетверезого керманича виявили у Ковелі.Загалом, за чотири місяці цього року поліцейські склали на водіїв 1293 протоколи за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про керування транспортом у стані сп’яніння.Поліція Волині вкотре закликає водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху та у жодному випадку не сідати за кермо напідпитку.