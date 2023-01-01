Пройшли вперед до 1700 метрів: Череватий розказав про просування ЗСУ поблизу Бахмута
Сьогодні, 12:05
Сили оборони на фронті в районі Бахмута за минулу добу просунулись вперед на відстань від 150 до 1700 метрів.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, пише Суспільне.
"В ході боїв наші підрозділи, не дивлячись на те, що не мають зараз переваги в особовому складі, в снарядах і в техніці, продовжують просуватися на флангах: за цю добу вдалось пройти від 150 до 1700 метрів", — повідомив Череватий.
Він наголосив, що загальна ініціатива на боці української армії: "Щодоби відбувається рух. Йде позиційна війна, але загалом ініціатива у ворога перехоплена. Вони змушені реагувати на наші дії".
За словами речника, РФ і далі перекидає в район Бахмута нові підрозділи, зокрема, повітряно-десантних, намагаючись зупинити Сили оборони.
Успіху українським бійцям вдається досягнути завдяки злагодженій роботі та професійності.
"Не дивлячись на те, що ми не маємо переваги, на жаль, чисельної і технічної над ворогом, за рахунок своєї зібраності, вмотивованості і фактично ідеальній синхронності роботи всіх структур, нам вдається його перемагати", — підкреслив Череватий.
Він підсумував, що за добу сили РФ 487 разів завдавали удари по позиціях ЗСУ та шість разів атакував з авіації, відбулось 25 боїв. В боях вбиті 130 та поранені 145 російських військових, четверо в полоні.
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Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, пише Суспільне.
"В ході боїв наші підрозділи, не дивлячись на те, що не мають зараз переваги в особовому складі, в снарядах і в техніці, продовжують просуватися на флангах: за цю добу вдалось пройти від 150 до 1700 метрів", — повідомив Череватий.
Він наголосив, що загальна ініціатива на боці української армії: "Щодоби відбувається рух. Йде позиційна війна, але загалом ініціатива у ворога перехоплена. Вони змушені реагувати на наші дії".
За словами речника, РФ і далі перекидає в район Бахмута нові підрозділи, зокрема, повітряно-десантних, намагаючись зупинити Сили оборони.
Успіху українським бійцям вдається досягнути завдяки злагодженій роботі та професійності.
"Не дивлячись на те, що ми не маємо переваги, на жаль, чисельної і технічної над ворогом, за рахунок своєї зібраності, вмотивованості і фактично ідеальній синхронності роботи всіх структур, нам вдається його перемагати", — підкреслив Череватий.
Він підсумував, що за добу сили РФ 487 разів завдавали удари по позиціях ЗСУ та шість разів атакував з авіації, відбулось 25 боїв. В боях вбиті 130 та поранені 145 російських військових, четверо в полоні.
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