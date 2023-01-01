43-річний волинянин обікрав господарство на 50 тисяч гривень

Луцькі оперативники затримали чоловіка, який обікрав господарство волинянина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Заява про крадіжку до поліції надійшла учора, 17 травня. 41-річний житель Великий Омеляник повідомив, що вночі зловмисник проник на територію господарства та викрав косарку, а з підсобного приміщення зник насос для відкачування води, різальний станок, моток оса, дитячий квадроцикл.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до вчинення крадіжки причетний 43-річний місцевий житель. Частину викраденого майна вилучили.Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.Затриманому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.