43-річний волинянин обікрав господарство на 50 тисяч гривень

43-річний волинянин обікрав господарство на 50 тисяч гривень
Луцькі оперативники затримали чоловіка, який обікрав господарство волинянина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Заява про крадіжку до поліції надійшла учора, 17 травня. 41-річний житель Великий Омеляник повідомив, що вночі зловмисник проник на територію господарства та викрав косарку, а з підсобного приміщення зник насос для відкачування води, різальний станок, моток оса, дитячий квадроцикл.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що до вчинення крадіжки причетний 43-річний місцевий житель. Частину викраденого майна вилучили.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Затриманому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.


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Теги: Волинянин, грабіж, господарство, поліція
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