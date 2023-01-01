До 20 травня необхідно сплатити за розподіл газу
Сьогодні, 11:42
Оплату розподілу газу потрібно здійснювати до 20 числа місяця, в якому отримуєте послугу. Плата за послуги здійснюється щомісячно, рівними платежами впродовж року. Нині, під час війни, кожен платіж важливий для енергетичної безпеки регіону та безперебійного розподілу газу.
Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».
Обирайте зручний спосіб оплати без черг:
• Особистий кабінет на сайті 104.ua https://cutt.ly/dMrix5r
• Чат-бот «7104ua» у Viber : https://bit.ly/3Iz67rW
• Чат-бот «7104ua» в Telegram https://t.me/ua7104_bot
• Мобільний додаток 104.ua: https://bit.ly/3W1gp7k
• Систему інтернет-платежів Portmone.com
• Сервіс онлайн-платежів iPay.ua
• Інтернет-послуги (оплата з карти будь-якого банку)
• Будь-яке відділення «Укрпошти»
• Відділення будь-якого банку
• Термінали самообслуговування.
Обов’язково у призначенні платежу вказуйте 10-значний номер вашого особового рахунка АТ «Волиньгаз», що починається на 0200xxxxxx та складається з 10 цифр.
Кошти, які споживачі природного газу сплачують за доставку газу на Волині, підприємство спрямовує на повноцінне функціонування всіх служб, на поточні та капітальні ремонти газорозподільної системи. Тож щиро дякуємо усім споживачам, які в такий непростий час знаходять можливість здійснювати оплату за послугу з розподілу газу вчасно, адже це вагома підтримка підприємства критичної інфраструктури.
Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.
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Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».
Обирайте зручний спосіб оплати без черг:
• Особистий кабінет на сайті 104.ua https://cutt.ly/dMrix5r
• Чат-бот «7104ua» у Viber : https://bit.ly/3Iz67rW
• Чат-бот «7104ua» в Telegram https://t.me/ua7104_bot
• Мобільний додаток 104.ua: https://bit.ly/3W1gp7k
• Систему інтернет-платежів Portmone.com
• Сервіс онлайн-платежів iPay.ua
• Інтернет-послуги (оплата з карти будь-якого банку)
• Будь-яке відділення «Укрпошти»
• Відділення будь-якого банку
• Термінали самообслуговування.
Обов’язково у призначенні платежу вказуйте 10-значний номер вашого особового рахунка АТ «Волиньгаз», що починається на 0200xxxxxx та складається з 10 цифр.
Кошти, які споживачі природного газу сплачують за доставку газу на Волині, підприємство спрямовує на повноцінне функціонування всіх служб, на поточні та капітальні ремонти газорозподільної системи. Тож щиро дякуємо усім споживачам, які в такий непростий час знаходять можливість здійснювати оплату за послугу з розподілу газу вчасно, адже це вагома підтримка підприємства критичної інфраструктури.
Довідка: АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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