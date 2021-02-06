Боєць з Луцька через війну не зміг дотриматися родинної традиції

Боєць з Луцька через війну не зміг дотриматися родинної традиції
Володимир Зубер з Луцька свого часу 21 рік відслужив у Збройних Силах України. А з 2016-го чоловік працював на військовій кафедрі Луцького національного технічного університету.

Після широкомасштабного вторгнення чоловік добровольцем став до лав Волинської бригади тероборони, - повідомили у пресслужбі 100 ОМБр.

До речі, до двох десятків його вихованців і вихованок нині служать пліч-о-пліч зі своїм колишнім наставником у лавах нашої бригади, яка успішно виконує бойові завдання на сході України.

Вдома ж, у рідному Луцьку, на Володимира Володимировича з перемогою чекає його сім’я: дружина, син та донька. Серед традицій сімейства Зуберів була й така: щороку у Всесвітній день вишиванки вбиратися у власноруч вишиті пані Ольгою сорочки (так-так, усі чотири вишиванки на колективному фото є творінням її рук!) – і йти до фотоательє.

Вже двічі, торік і цьогоріч, традиції додержатися не вдалося – завадила широкомасштабна війна.

Проте Зубери неодмінно виправлять цю прикрість після Перемоги і повернення пана Володимира на Волинь!

Боєць з Луцька через війну не зміг дотриматися родинної традиції

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Теги: 100 ОМБр, Всесвітній день вишиванки, традиція
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