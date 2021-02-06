Боєць з Луцька через війну не зміг дотриматися родинної традиції
Сьогодні, 11:35
Володимир Зубер з Луцька свого часу 21 рік відслужив у Збройних Силах України. А з 2016-го чоловік працював на військовій кафедрі Луцького національного технічного університету.
Після широкомасштабного вторгнення чоловік добровольцем став до лав Волинської бригади тероборони, - повідомили у пресслужбі 100 ОМБр.
До речі, до двох десятків його вихованців і вихованок нині служать пліч-о-пліч зі своїм колишнім наставником у лавах нашої бригади, яка успішно виконує бойові завдання на сході України.
Вдома ж, у рідному Луцьку, на Володимира Володимировича з перемогою чекає його сім’я: дружина, син та донька. Серед традицій сімейства Зуберів була й така: щороку у Всесвітній день вишиванки вбиратися у власноруч вишиті пані Ольгою сорочки (так-так, усі чотири вишиванки на колективному фото є творінням її рук!) – і йти до фотоательє.
Вже двічі, торік і цьогоріч, традиції додержатися не вдалося – завадила широкомасштабна війна.
Проте Зубери неодмінно виправлять цю прикрість після Перемоги і повернення пана Володимира на Волинь!
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Після широкомасштабного вторгнення чоловік добровольцем став до лав Волинської бригади тероборони, - повідомили у пресслужбі 100 ОМБр.
До речі, до двох десятків його вихованців і вихованок нині служать пліч-о-пліч зі своїм колишнім наставником у лавах нашої бригади, яка успішно виконує бойові завдання на сході України.
Вдома ж, у рідному Луцьку, на Володимира Володимировича з перемогою чекає його сім’я: дружина, син та донька. Серед традицій сімейства Зуберів була й така: щороку у Всесвітній день вишиванки вбиратися у власноруч вишиті пані Ольгою сорочки (так-так, усі чотири вишиванки на колективному фото є творінням її рук!) – і йти до фотоательє.
Вже двічі, торік і цьогоріч, традиції додержатися не вдалося – завадила широкомасштабна війна.
Проте Зубери неодмінно виправлять цю прикрість після Перемоги і повернення пана Володимира на Волинь!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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