Боєць з Луцька через війну не зміг дотриматися родинної традиції

з Луцька свого часу 21 рік відслужив у Збройних Силах України. А з 2016-го чоловік працював на військовій кафедрі Луцького національного технічного університету.Після широкомасштабного вторгнення чоловік добровольцем став до лав Волинської бригади тероборони, - повідомили у пресслужбі 100 ОМБр.До речі, до двох десятків його вихованців і вихованок нині служать пліч-о-пліч зі своїм колишнім наставником у лавах нашої бригади, яка успішно виконує бойові завдання на сході України.Вдома ж, у рідному Луцьку, на Володимира Володимировича з перемогою чекає його сім’я: дружина, син та донька. Серед традицій сімейства Зуберів була й така: щороку у Всесвітній день вишиванки вбиратися у власноруч вишиті панісорочки (так-так, усі чотири вишиванки на колективному фото є творінням її рук!) – і йти до фотоательє.Вже двічі, торік і цьогоріч, традиції додержатися не вдалося – завадила широкомасштабна війна.Проте Зубери неодмінно виправлять цю прикрість після Перемоги і повернення пана Володимира на Волинь!