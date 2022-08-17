У пологовому на Волині немовлят одягнули у перші в їхньому житті вишиванки. ФОТО

У пологовому на Волині немовлят одягнули у перші в їхньому житті вишиванки. ФОТО
Немовлят у пологовому Нововолинської центральної міської лікарні одягнули в перші в їхньому житті вишиванки.

Про це розповіли у медзакладі.

«Міжнародний благодійний фонд «Місія Д», подарував вишиванки новонародженим українцям, які з’явилися на світ напередодні свята. Нехай дітки зростають у мирній та квітучій Україні!» – йдеться у дописі.

У пологовому на Волині немовлят одягнули у перші в їхньому житті вишиванки. ФОТО


У пологовому на Волині немовлят одягнули у перші в їхньому житті вишиванки. ФОТО


У пологовому на Волині немовлят одягнули у перші в їхньому житті вишиванки. ФОТО

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Теги: вишиванки, пологовий, немовлята, Нововолинськ
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