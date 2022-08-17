У пологовому на Волині немовлят одягнули у перші в їхньому житті вишиванки. ФОТО
Сьогодні, 11:20
Немовлят у пологовому Нововолинської центральної міської лікарні одягнули в перші в їхньому житті вишиванки.
Про це розповіли у медзакладі.
«Міжнародний благодійний фонд «Місія Д», подарував вишиванки новонародженим українцям, які з’явилися на світ напередодні свята. Нехай дітки зростають у мирній та квітучій Україні!» – йдеться у дописі.
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Про це розповіли у медзакладі.
«Міжнародний благодійний фонд «Місія Д», подарував вишиванки новонародженим українцям, які з’явилися на світ напередодні свята. Нехай дітки зростають у мирній та квітучій Україні!» – йдеться у дописі.
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