Матір ображає та б'є: у Луцьку врятували дівчину, яка хотіла кинутися з мосту





Про це йдеться в сюжеті телеканалу «



Того вечора лучанка Тетяна поверталася додому і побачила на перилах моста дівчину. Що насправді відбувається і як дитина там опинилася – зрозуміла не одразу.



«Спочатку подумала, що фотографується, бо біля неї ще одна жіночка була. Але коли підійшла ближче і побачила, що жінка налякана, а дитина сидить ногами туди повернута, то зрозуміла, що там не фотосесія явно. І якось машинально вхопила її за плечі, стягнула сюди. Дитина почала плакати, просила не викликати поліцію, бо поліція подзвонить мамі, а мама забере її додому», – розповідає жінка.



15-річна дівчина розповіла жінкам, що додому не хоче повертатися саме через маму, адже вона ображає та принижує її, а буває що й взагалі піднімає руку.



«Вона розповідала, що жила з бабусею і дядьком і дідусем. Бабуся померла, потім дядько помер, дідусь поїхав. Крім неї в сім’ї ще 6 дітей. І вона казала, що її заставляли там щось робити і як вона щось не так зробить, то мама починала сваритись і деколи піднімала на неї руку», – пригадує Тетяна.



Жінки заспокоїли дівчину та завели до найближчого відділу поліції – там її передали правоохоронцям.



Виявилося, що дівчина – з родини ромів і матір була у дуже юному віці, коли народила її.



«Насправді, попередньо був конфлікт з мамою і вона поїхала в місто гуляти, вітчим їй дав кошти на власні потреби. І в неї був такий відчай, непорозуміння, вона не знала що робити і як далі діяти, тому що постійні непорозуміння з мамою. Розумієте, оцей зв’язок виховання між дитиною і мамою був втрачений, тому що самим вихованням займалася бабуся», – каже Інна Остапович, начальниця сектору ювенальної превенції превентивної діяльності ГУНП на Волині.



Якщо дійсно підтвердяться факти насильства – маму буде притягнуто до відповідальності за статею 173 зі значком 2.



Наразі, дівчинка перебуває вдома – з мамою та вітчимом. Згодом у телефонній розмові неповнолітня волинянка розповіла Тетяні, що ставлення родичів до неї змінилося. Також ситуацію у сім’ї тримає на контролі місцева Служба у справах дітей та ювенальні поліцейські.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку ввечері 14 травня неповнолітня дівчина сиділа на перилах мосту на проспекті Перемоги та хотіла стрибнути.Про це йдеться в сюжеті телеканалу « КонкурентTV ».Того вечора лучанкаповерталася додому і побачила на перилах моста дівчину. Що насправді відбувається і як дитина там опинилася – зрозуміла не одразу.«Спочатку подумала, що фотографується, бо біля неї ще одна жіночка була. Але коли підійшла ближче і побачила, що жінка налякана, а дитина сидить ногами туди повернута, то зрозуміла, що там не фотосесія явно. І якось машинально вхопила її за плечі, стягнула сюди. Дитина почала плакати, просила не викликати поліцію, бо поліція подзвонить мамі, а мама забере її додому», – розповідає жінка.15-річна дівчина розповіла жінкам, що додому не хоче повертатися саме через маму, адже вона ображає та принижує її, а буває що й взагалі піднімає руку.«Вона розповідала, що жила з бабусею і дядьком і дідусем. Бабуся померла, потім дядько помер, дідусь поїхав. Крім неї в сім’ї ще 6 дітей. І вона казала, що її заставляли там щось робити і як вона щось не так зробить, то мама починала сваритись і деколи піднімала на неї руку», – пригадує Тетяна.Жінки заспокоїли дівчину та завели до найближчого відділу поліції – там її передали правоохоронцям.Виявилося, що дівчина – з родини ромів і матір була у дуже юному віці, коли народила її.«Насправді, попередньо був конфлікт з мамою і вона поїхала в місто гуляти, вітчим їй дав кошти на власні потреби. І в неї був такий відчай, непорозуміння, вона не знала що робити і як далі діяти, тому що постійні непорозуміння з мамою. Розумієте, оцей зв’язок виховання між дитиною і мамою був втрачений, тому що самим вихованням займалася бабуся», – каже, начальниця сектору ювенальної превенції превентивної діяльності ГУНП на Волині.Якщо дійсно підтвердяться факти насильства – маму буде притягнуто до відповідальності за статею 173 зі значком 2.Наразі, дівчинка перебуває вдома – з мамою та вітчимом. Згодом у телефонній розмові неповнолітня волинянка розповіла Тетяні, що ставлення родичів до неї змінилося. Також ситуацію у сім’ї тримає на контролі місцева Служба у справах дітей та ювенальні поліцейські.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію