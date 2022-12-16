На Житомирщині три ракети влучили в поле, ще одну збили

На Житомирщині три ракети влучили в поле, ще одну збили
На Житомирщині під час нічної повітряної тривоги зафіксували влучання трьох російських ракет у поле, а ще одну ворожу ціль вдалося збити.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у Житомирській ОВА.

“Сьогодні вночі три ворожі ракети влучили в поле за межами забудови. Ще одну було збито”, - розповіли в ОВА.

Там додали, що уламки ракети пошкодили літню кухню та сарай. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що із 21:00 17 травня по 05:30 18 травня російські загарбники здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет.

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Теги: Росія, Україна, війна, Житомирщина
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