Українська ППО знищила 29 із 30 російських крилатих ракет

Українська ППО знищила 29 із 30 російських крилатих ракет
Із 21.00 17 травня по 05.30 18 травня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

"Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. Із літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті ракети Х-101/Х-555. Із кораблів у Чорному морі – 6 крилатих ракет «Калібр». А також дві крилаті ракети «Іскандер-К» із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет. Також збито 2 ударних БпЛА «Shahed-136/131» та два розвідувальних БпЛА (ОТР).

У Повітряних силах нагадують, що навіть при успішній роботі протиповітряної оборони, уламки збитих в небі ракет обов’язково повертаються на землю і несуть серйозну загрозу життю людей. Закликають під час повітряної тривоги дотримуватись правил безпеки.

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Теги: Росія, Україна, війна, ракети, ППО
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