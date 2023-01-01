Вранці Росія вдарила по Хмельницькій області
Сьогодні, 09:17
Сьогодні вранці, 18 травня, під час повітряної тривоги росія завдала удару по Хмельницькій області. Є влучання в обʼєкт інфраструктури.
Про це повідомили в ОВА.
"Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги ворог завдав удару по Хмельницькій області. Пролунала серія вибухів. Працювали сили ППО.
Крім того, на жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району. Постраждалих немає. Інформація про руйнування встановлюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні Росія вчинила девʼяту за травень повітряну атаку на Київ. За даними КМВА, ворог атакував крилатими ракетами, всі ворожі обʼєкти були збиті ППО. У Києві падіння уламків зафіксовано в Деснянському та Дарницькому районах. Загорівся гаражний кооператив, поранених немає.
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Про це повідомили в ОВА.
"Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги ворог завдав удару по Хмельницькій області. Пролунала серія вибухів. Працювали сили ППО.
Крім того, на жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району. Постраждалих немає. Інформація про руйнування встановлюється", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні Росія вчинила девʼяту за травень повітряну атаку на Київ. За даними КМВА, ворог атакував крилатими ракетами, всі ворожі обʼєкти були збиті ППО. У Києві падіння уламків зафіксовано в Деснянському та Дарницькому районах. Загорівся гаражний кооператив, поранених немає.
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