Вранці Росія вдарила по Хмельницькій області





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"Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги ворог завдав удару по Хмельницькій області. Пролунала серія вибухів. Працювали сили ППО.

Крім того, на жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району. Постраждалих немає. Інформація про руйнування встановлюється", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 18 травня, під час повітряної тривоги росія завдала удару по Хмельницькій області. Є влучання в обʼєкт інфраструктури.Про це повідомили в ОВА."Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги ворог завдав удару по Хмельницькій області. Пролунала серія вибухів. Працювали сили ППО.Крім того, на жаль, є влучання в об'єкт інфраструктури Хмельницького району. Постраждалих немає. Інформація про руйнування встановлюється", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що сьогодні Росія вчинила девʼяту за травень повітряну атаку на Київ . За даними КМВА, ворог атакував крилатими ракетами, всі ворожі обʼєкти були збиті ППО. У Києві падіння уламків зафіксовано в Деснянському та Дарницькому районах. Загорівся гаражний кооператив, поранених немає.

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