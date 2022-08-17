Ракетний удар по Одесі: одна людина загинула, двоє поранених





Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, пише



"В нашій зоні відповідальності надвечір було зафіксовано потужну ракетну атаку по Одесі. Більшість ракет було збито над морем. Підсумки ще підбиваємо. Але, на жаль, є влучання", - йдеться в повідомленні.



За її словами, росіяни поцілили в об’єкт промисловості, в результаті одна людина загинула і ще двох було поранено.



Цієї ночі загарбники атакували ракетами всю Україну, через що було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Одесі під час ракетного обстрілу загинула одна людина, ще двоє отримали поранення – всі працівники промислового підприємства.Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдняв ефірі національного телемарафону, пише Українська правда "В нашій зоні відповідальності надвечір було зафіксовано потужну ракетну атаку по Одесі. Більшість ракет було збито над морем. Підсумки ще підбиваємо. Але, на жаль, є влучання", - йдеться в повідомленні.За її словами, росіяни поцілили в об’єкт промисловості, в результаті одна людина загинула і ще двох було поранено.Цієї ночі загарбники атакували ракетами всю Україну, через що було оголошено масштабну повітряну тривогу.

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