Ракетний удар по Одесі: одна людина загинула, двоє поранених

Ракетний удар по Одесі: одна людина загинула, двоє поранених
В Одесі під час ракетного обстрілу загинула одна людина, ще двоє отримали поранення – всі працівники промислового підприємства.

Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.

"В нашій зоні відповідальності надвечір було зафіксовано потужну ракетну атаку по Одесі. Більшість ракет було збито над морем. Підсумки ще підбиваємо. Але, на жаль, є влучання", - йдеться в повідомленні.

За її словами, росіяни поцілили в об’єкт промисловості, в результаті одна людина загинула і ще двох було поранено.

Цієї ночі загарбники атакували ракетами всю Україну, через що було оголошено масштабну повітряну тривогу.

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Теги: Росія, Україна, війна, Одеса
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