Волинянин зберігає вишиванку друга у скляній банці. ВІДЕО

Волинянин зберігає вишиванку друга у скляній банці. ВІДЕО
Волинянин Олександр Кравчук із села Гаразджа Луцького району зберігає вишиванки покійного товариша, актора Волинського драмтеатру Тараса Музичука, який був вишивальником і на згадку односельчанам залишив декілька своїх витворів.

Одну з цих вишиванок чоловічк зберігає у звичайній скляній банці, аби вбрання не втратило вигляд і не пошкодилося, йдеться у сюжеті Суспільного.

"Зараз ми дістанемо цю сорочку. Вона зберігалася тут, щоб менше сюди повітря потрапляло і тканина без доступу повітря краще зберігається", – каже волинянин.

Цю сорочку, зі слів Олександра Кравчука, вишила мама Тараса Музичука. Говорить: вишиванка уособлювала любов до рідної неньки і України, а в радянський період це заборонялося.

"В ті часи, коли мама зробила такий подарунок Тарасу, не заохочувалося носити вишиванки, бо вважалося це проявом націоналізму. Тому її сховали у банку, а коли настали добрі часи, це кінець 80-х років, Тарас одягнув цю вишиванку і ходив на мітинги Народного руху", – сказав волинянин.

Чому вишиванка зберігалася у трилітровій банці – свою версію розповіла керівниця сільської гімназії Світлана Василевська.

"Через те, що ця вишиванка виготовлена із природнього матеріалу. Тому будь-який природній матеріал дуже їх полюбляє міль. І тому для того, щоб збереглася довше, її закрили у банку", – каже жінка.

Ще одна робота волинянина Тараса Музичука – це лляна чоловіча сорочка з волинським візерунком, створена понад 80 років тому.

"Тут використовуються кольори більш такого спокійного аспекту. Голубий колір, червоний, але він приглушений і зелень. Коли глянути на наше село, то дійсно це є поєднання наших кольорів у селі. Це є зелений ліс, голубе небо і це є його душа, яка до цього часу і витає", – додала керівниця освітнього закладу.

Як додала директорка сільської гімназії в селі Світлана Василевська, Тарас Музичук залишив на згадку односельцям не лише вишиті сорочки, а й рушники, два з яких зберігаються в місцевому храмі, інші ж – у хаті в селі Гаразджа, де він жив.


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Теги: вишиванка, Гаразджа, Волинь
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