Через необачність українці можуть втратити частину пенсії
Сьогодні, 07:33
У Пенсійному фонді пояснили, як українці через необачність можуть втратити частину пенсії, під час подачі заяви на її призначення. Вся справа у році звернення до ПФУ.
Пр оце повідомляє 24канал.
Як українці можуть втратити частину своїх виплат
При подачі заяви на призначення пенсії, важливу роль грає рік у який це було зроблено. Пенсію за віком назначають на наступний день після його досягнення, якщо людина подала звернення до ПФУ не пізніше ніж через 3 місяці.
Днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом, який призначає пенсію, відповідної заяви. Якщо заява була подана онлайн, то днем звернення вважається дата реєстрації на сайті разом з поданням необхідних документів.
Звернутися з таким зверненням можна не раніше ніж за місяць до настання пенсійного віку. Тож людям, які народилися у січні, але подоли звернення у грудні, назначать виплати згідно зі старою середньою заробітною платою.
Наприклад вам у 12 січня 2023 року виповнилося 60 років і ви подали звернення одразу після дня народження. В такому випадку, для вас нарахують пенсію враховуючи середню зарплату 2020 – 2022 років і виплати будуть більшими. Проте, якщо ви подали звернення ще у грудні 2022 року, ПФУ орієнтуватиметься на зарплату 2019 – 2021 років й відповідно сума виплат буде меншою.
Тож для людей, які народилися на початку року варто не поспішати з подачею заяви на пенсію у новому році, щоб отримати більші виплати.
Хто з українців може розраховувати пенсію 14 тисяч гривень
Усі громадяни, які після війни знайшли в Польщі прихисток і почати там працювати, мають право на пенсію цієї країни, мінімальний розмір якої – близько 14 тисяч гривень.
Україна та Польща уклали двосторонню угоду про соціальне забезпечення, яка передбачає врахування стажу обох країн при назначенні пенсійних виплат.
Тобто українці зможуть отримувати одразу дві пенсії з двох країн відповідно до страхового стажу у кожній з них. Проте, якщо сумарно вони будуть меншими за польську мінімалку, сусідня країна доплатить різницю.
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Пр оце повідомляє 24канал.
Як українці можуть втратити частину своїх виплат
При подачі заяви на призначення пенсії, важливу роль грає рік у який це було зроблено. Пенсію за віком назначають на наступний день після його досягнення, якщо людина подала звернення до ПФУ не пізніше ніж через 3 місяці.
Днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом, який призначає пенсію, відповідної заяви. Якщо заява була подана онлайн, то днем звернення вважається дата реєстрації на сайті разом з поданням необхідних документів.
Звернутися з таким зверненням можна не раніше ніж за місяць до настання пенсійного віку. Тож людям, які народилися у січні, але подоли звернення у грудні, назначать виплати згідно зі старою середньою заробітною платою.
Наприклад вам у 12 січня 2023 року виповнилося 60 років і ви подали звернення одразу після дня народження. В такому випадку, для вас нарахують пенсію враховуючи середню зарплату 2020 – 2022 років і виплати будуть більшими. Проте, якщо ви подали звернення ще у грудні 2022 року, ПФУ орієнтуватиметься на зарплату 2019 – 2021 років й відповідно сума виплат буде меншою.
Тож для людей, які народилися на початку року варто не поспішати з подачею заяви на пенсію у новому році, щоб отримати більші виплати.
Хто з українців може розраховувати пенсію 14 тисяч гривень
Усі громадяни, які після війни знайшли в Польщі прихисток і почати там працювати, мають право на пенсію цієї країни, мінімальний розмір якої – близько 14 тисяч гривень.
Україна та Польща уклали двосторонню угоду про соціальне забезпечення, яка передбачає врахування стажу обох країн при назначенні пенсійних виплат.
Тобто українці зможуть отримувати одразу дві пенсії з двох країн відповідно до страхового стажу у кожній з них. Проте, якщо сумарно вони будуть меншими за польську мінімалку, сусідня країна доплатить різницю.
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