На Волині сільська школа хоче придбати модульне укриття





Торги тривають на сайті держзакупівель. Пропозиції від учасників приймають до 18 травня, - пише



Очікувана вартість – 730 500 гривень.



Ідеться про швидкомонтовне залізобетонне модульне укриття цивільного захисту, що використовується для захисту від повітряного нападу, землетрусу і стихійних лих як найпростіше укриття, а також призначене для зберігання продуктів харчування, матеріальних цінностей.



Укриття повинно бути призначене для розміщення на територіях дошкільних, шкільних навчальних закладів, адміністративних установ.



Конструктивно один модуль укриття повинен являти собою монолітну конструкцію, виготовлену із залізобетону, що містить основу, яка служить опорним фундаментом і чорновою підлогою конструкції, опорних стін і прямого даху. Розміщення модулів та збирання їх у цілісну конструкцію укриття повинно виконуватися на поверхні або частково заглибленим у ґрунт.



Укриття повинно складатися з десяти основних модулів і двох торцевих плит наземного або частково заглибленого розташування та з’єднаних між собою в цілісну конструкцію, що мають вхідні-вихідні отвори, а також металеві двері.



Термін поставки – до 1 липня поточного року.

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