Юні волиняни тріумфували на міжнародних змаганнях зі спортивного туризму у Литві. ФОТО

Юні волиняни тріумфували на міжнародних змаганнях зі спортивного туризму у Литві. ФОТО
Юні туристи Боратинської громади тріумфували на міжнародних змаганнях з пішохідного туризму серед школярів «Жигунас – 2023» які проходили в Литві.

Про це повідомляють на сайті Боратинської сільської ради.

На цьому заході боротьбу за першість у складі збірних команд Волині в чотирьох вікових групах вели представники Боратинського ліцею та Промінської гімназії (тренери Віталій Гнатюк та Володимир Казаков). В програмі заходу особисті та командні змагання на дистанції «Смуга перешкод», командні змагання на дистанції «Крос-похід» та нічне орієнтування.

За головні нагороди змагань змагалася 41 команда з Латвії, Литви та України. В молодшій віковій групі перемогу святкувала команда області, у складі якої виступали Дарина Казакова та Тимофій Савонік (Промінська гімназія). В наймолодшій групі срібні нагороди виборола команда у складі якої були Арсен Луппов, Діана Мельник та Артем Гордей (Промінська гімназія), бронза в команди, в якій виступали Захар Кривдюк та Артем Ковальчук (Боратинський ліцей). Ще одна бронзова медаль у Юрія Черняка (Боратинський ліцей) який у складі команди виступав у старшій віковій групі.

В особистих змаганнях на дистанції «Смуга перешкод» перемогу святкувала Дарина Казакова, бронза в Арсена Луппова та Юрія Черняка. Юрій Черняк також був другим на змаганнях з нічного орієнтування.

Крім спортивної програми учасники мали можливість побувати на екскурсіях у Вільнюсі та Тракайському замку.


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Теги: Волинь, Боратин, спортивний туризм, Литва
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