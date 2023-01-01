З росії повернули дівчинку, батьки якої захищали Маріуполь та потрапили в полон

З росії повернули дівчинку, батьки якої захищали Маріуполь та потрапили в полон
Додому з російської федреації вдалося повернути українську дівчинку, батьки якої захищали Маріуполь та потрапили в полон.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

6-річна Анна-Марія повернулася до батьків, які тривалий час перебували у російському полоні. Мама і тато дівчинки – військові, які потрапили в полон в рідному місті Маріуполі, захищаючи його від російських військових, що прийшли руйнувати та вбивати.

Після визволення з полону мама дівчинки звернулася в Офіс Уповноваженого з проханням посприяти у поверненні її доньки. Завдяки взаємодії Уповноважених України та РФ, працівникам Секретаріату українського Омбудсмана вдалося повернути маленьку українку додому.

Нині сім’я у повному складі перебуває в Україні та щаслива, що вдалося возз’єднатися.

"Попри спекуляції, підміну понять та втрату причинно-наслідкових зв’язків російською стороною, яка щодня поповнює кошик пропагандистських матеріалів, Україна продовжує робити свою роботу і на кожен «вкид» має правдиву відповідь. А українські воїни – це ті люди, які насамперед гинуть за світле і щасливе майбутнє нашої держави! Тож Слава Україні та її захисникам", - написав омбудсмен.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, полон, повернення, Маріуполь, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З росії повернули дівчинку, батьки якої захищали Маріуполь та потрапили в полон
Сьогодні, 03:41
Юні волиняни тріумфували на міжнародних змаганнях зі спортивного туризму у Литві. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Від кого залежить рішення про передачу Україні F-16
Сьогодні, 01:15
18 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 17 травня
17 травень, 23:19
Схожі новини
Через стрес виник «рак»: багатодітна лучанка понад рік чекає з полону сина. ФОТО Через стрес виник «рак»: багатодітна лучанка понад рік чекає з полону сина. ФОТО
11 травень, 18:25
Росія депортувала майже 20 тисяч українських дітей Росія депортувала майже 20 тисяч українських дітей
25 квітень, 11:40
На будівництво до Маріуполя звезуть в’язнів із Білорусі, – радник мера Андрющенко На будівництво до Маріуполя звезуть в’язнів із Білорусі, – радник мера Андрющенко
11 квітень, 11:50
Власниця кримської туристичної агенції допомогла РФ депортувати понад тисячу українських дітей Власниця кримської туристичної агенції допомогла РФ депортувати понад тисячу українських дітей
10 квітень, 12:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З росії повернули дівчинку, батьки якої захищали Маріуполь та потрапили в полон
Сьогодні, 03:41
 0
Юні волиняни тріумфували на міжнародних змаганнях зі спортивного туризму у Литві. ФОТО
Сьогодні, 02:17
 0
Від кого залежить рішення про передачу Україні F-16
Сьогодні, 01:15
 0
18 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 17 травня
17 травень, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8