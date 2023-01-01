З росії повернули дівчинку, батьки якої захищали Маріуполь та потрапили в полон

Додому з російської федреації вдалося повернути українську дівчинку, батьки якої захищали Маріуполь та потрапили в полон.Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини6-річна Анна-Марія повернулася до батьків, які тривалий час перебували у російському полоні. Мама і тато дівчинки – військові, які потрапили в полон в рідному місті Маріуполі, захищаючи його від російських військових, що прийшли руйнувати та вбивати.Після визволення з полону мама дівчинки звернулася в Офіс Уповноваженого з проханням посприяти у поверненні її доньки. Завдяки взаємодії Уповноважених України та РФ, працівникам Секретаріату українського Омбудсмана вдалося повернути маленьку українку додому.Нині сім’я у повному складі перебуває в Україні та щаслива, що вдалося возз’єднатися."Попри спекуляції, підміну понять та втрату причинно-наслідкових зв’язків російською стороною, яка щодня поповнює кошик пропагандистських матеріалів, Україна продовжує робити свою роботу і на кожен «вкид» має правдиву відповідь. А українські воїни – це ті люди, які насамперед гинуть за світле і щасливе майбутнє нашої держави! Тож Слава Україні та її захисникам", - написав омбудсмен.