З росії повернули дівчинку, батьки якої захищали Маріуполь та потрапили в полон
Сьогодні, 03:41
Додому з російської федреації вдалося повернути українську дівчинку, батьки якої захищали Маріуполь та потрапили в полон.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
6-річна Анна-Марія повернулася до батьків, які тривалий час перебували у російському полоні. Мама і тато дівчинки – військові, які потрапили в полон в рідному місті Маріуполі, захищаючи його від російських військових, що прийшли руйнувати та вбивати.
Після визволення з полону мама дівчинки звернулася в Офіс Уповноваженого з проханням посприяти у поверненні її доньки. Завдяки взаємодії Уповноважених України та РФ, працівникам Секретаріату українського Омбудсмана вдалося повернути маленьку українку додому.
Нині сім’я у повному складі перебуває в Україні та щаслива, що вдалося возз’єднатися.
"Попри спекуляції, підміну понять та втрату причинно-наслідкових зв’язків російською стороною, яка щодня поповнює кошик пропагандистських матеріалів, Україна продовжує робити свою роботу і на кожен «вкид» має правдиву відповідь. А українські воїни – це ті люди, які насамперед гинуть за світле і щасливе майбутнє нашої держави! Тож Слава Україні та її захисникам", - написав омбудсмен.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
6-річна Анна-Марія повернулася до батьків, які тривалий час перебували у російському полоні. Мама і тато дівчинки – військові, які потрапили в полон в рідному місті Маріуполі, захищаючи його від російських військових, що прийшли руйнувати та вбивати.
Після визволення з полону мама дівчинки звернулася в Офіс Уповноваженого з проханням посприяти у поверненні її доньки. Завдяки взаємодії Уповноважених України та РФ, працівникам Секретаріату українського Омбудсмана вдалося повернути маленьку українку додому.
Нині сім’я у повному складі перебуває в Україні та щаслива, що вдалося возз’єднатися.
"Попри спекуляції, підміну понять та втрату причинно-наслідкових зв’язків російською стороною, яка щодня поповнює кошик пропагандистських матеріалів, Україна продовжує робити свою роботу і на кожен «вкид» має правдиву відповідь. А українські воїни – це ті люди, які насамперед гинуть за світле і щасливе майбутнє нашої держави! Тож Слава Україні та її захисникам", - написав омбудсмен.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
З росії повернули дівчинку, батьки якої захищали Маріуполь та потрапили в полон
Сьогодні, 03:41
Юні волиняни тріумфували на міжнародних змаганнях зі спортивного туризму у Литві. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Від кого залежить рішення про передачу Україні F-16
Сьогодні, 01:15
18 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 17 травня
17 травень, 23:19
Медіа