На Волині священник передав у музей старовинні хоругви, ікони та плащаницю. ВІДЕО

Денисом Клюковським.



До експозиції готувалися два місяці, – розповілаЛюдмила Карпюк.



"Ми вирішили нашу історію передати і зберегти у пам’ятках. Передали хоругви, ікони та плащаницю", – говорить Денис Клюковський.



Передані експонати були в досить доброму стані, але вони потребували консерваційно-реставраційних робіт, – каже Людмила Карпюк.



Серед презентованих пам’яток: дев'ять хоругв, дві плащаниці, процесійний хрест, створені у XIX-XX століттях, – розповідає музейниця. З її слів, найцікавіші в експозиції – пам’ятки, написані місцевим художником Володимиром Щукіним.



Зі слів настоятеля Дениса Клюковського, у їхньому храмі зберігається найбільше робіт художника, створених 100 років тому. Зі слів наукової співробітниці музею Людмили Карпюк, подивитися на давні рукописні твори прийшло понад 30 відвідувачів.



В експозиції представлені не усі подаровані пам’ятки, два експонати потребують термінової реставрації, – зазначає Людмила Карпюк. З її слів, виставка, приурочена до Міжнародного дня музеїв, триватиме орієнтовно місяць.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Музеї волинської ікони відкрили виставку "Світ церковного мистецтва", в якій представлені 12 експонатів, подарованих настоятелем церкви Святого Бориса і Гліба Православної церкви України села Романів Луцького районуДо експозиції готувалися два місяці, – розповіла Суспільному старша наукова співробітниця"Ми вирішили нашу історію передати і зберегти у пам’ятках. Передали хоругви, ікони та плащаницю", – говорить Денис Клюковський.Передані експонати були в досить доброму стані, але вони потребували консерваційно-реставраційних робіт, – каже Людмила Карпюк.Серед презентованих пам’яток: дев'ять хоругв, дві плащаниці, процесійний хрест, створені у XIX-XX століттях, – розповідає музейниця. З її слів, найцікавіші в експозиції – пам’ятки, написані місцевим художником Володимиром Щукіним.Зі слів настоятеля Дениса Клюковського, у їхньому храмі зберігається найбільше робіт художника, створених 100 років тому. Зі слів наукової співробітниці музею Людмили Карпюк, подивитися на давні рукописні твори прийшло понад 30 відвідувачів.В експозиції представлені не усі подаровані пам’ятки, два експонати потребують термінової реставрації, – зазначає Людмила Карпюк. З її слів, виставка, приурочена до Міжнародного дня музеїв, триватиме орієнтовно місяць.

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