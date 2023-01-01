На Волині священник передав у музей старовинні хоругви, ікони та плащаницю. ВІДЕО
Сьогодні, 06:31
У Музеї волинської ікони відкрили виставку "Світ церковного мистецтва", в якій представлені 12 експонатів, подарованих настоятелем церкви Святого Бориса і Гліба Православної церкви України села Романів Луцького району Денисом Клюковським.
До експозиції готувалися два місяці, – розповіла Суспільному старша наукова співробітниця Людмила Карпюк.
"Ми вирішили нашу історію передати і зберегти у пам’ятках. Передали хоругви, ікони та плащаницю", – говорить Денис Клюковський.
Передані експонати були в досить доброму стані, але вони потребували консерваційно-реставраційних робіт, – каже Людмила Карпюк.
Серед презентованих пам’яток: дев'ять хоругв, дві плащаниці, процесійний хрест, створені у XIX-XX століттях, – розповідає музейниця. З її слів, найцікавіші в експозиції – пам’ятки, написані місцевим художником Володимиром Щукіним.
Зі слів настоятеля Дениса Клюковського, у їхньому храмі зберігається найбільше робіт художника, створених 100 років тому. Зі слів наукової співробітниці музею Людмили Карпюк, подивитися на давні рукописні твори прийшло понад 30 відвідувачів.
В експозиції представлені не усі подаровані пам’ятки, два експонати потребують термінової реставрації, – зазначає Людмила Карпюк. З її слів, виставка, приурочена до Міжнародного дня музеїв, триватиме орієнтовно місяць.
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До експозиції готувалися два місяці, – розповіла Суспільному старша наукова співробітниця Людмила Карпюк.
"Ми вирішили нашу історію передати і зберегти у пам’ятках. Передали хоругви, ікони та плащаницю", – говорить Денис Клюковський.
Передані експонати були в досить доброму стані, але вони потребували консерваційно-реставраційних робіт, – каже Людмила Карпюк.
Серед презентованих пам’яток: дев'ять хоругв, дві плащаниці, процесійний хрест, створені у XIX-XX століттях, – розповідає музейниця. З її слів, найцікавіші в експозиції – пам’ятки, написані місцевим художником Володимиром Щукіним.
Зі слів настоятеля Дениса Клюковського, у їхньому храмі зберігається найбільше робіт художника, створених 100 років тому. Зі слів наукової співробітниці музею Людмили Карпюк, подивитися на давні рукописні твори прийшло понад 30 відвідувачів.
В експозиції представлені не усі подаровані пам’ятки, два експонати потребують термінової реставрації, – зазначає Людмила Карпюк. З її слів, виставка, приурочена до Міжнародного дня музеїв, триватиме орієнтовно місяць.
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