Нічний ракетний обстріл: на Київщині через падіння уламків пошкоджені будинки

Нічний ракетний обстріл: на Київщині через падіння уламків пошкоджені будинки
У Київській області внаслідок російської повітряної атаки уламки збитих ракет впали на подвірʼя.

Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.

"У декількох громадах виявлено падіння уламків на подвір’я людей. Вже є інформація про пошкодження декількох приватних будинків. На щастя, вони незначні – вибиті вікна, пошкоджений шифер даху. Також уламками пошкоджено два автомобілі. Оперативні групи продовжують свою роботу з виявлення та фіксації наслідків терористичної атаки", – ззаначив він.
Нічний ракетний обстріл: на Київщині через падіння уламків пошкоджені будинки

Нагадаємо, що сьогодні Росія вчинила девʼяту за травень повітряну атаку на Київ. За даними КМВА, ворог атакував крилатими ракетами, всі ворожі обʼєкти були збиті ППО. У Києві падіння уламків зафіксовано в Деснянському та Дарницькому районах. Загорівся гаражний кооператив, поранених немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Київщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українська ППО знищила 29 із 30 російських крилатих ракет
Сьогодні, 09:24
Вранці Росія вдарила по Хмельницькій області
Сьогодні, 09:17
Нічний ракетний обстріл: на Київщині через падіння уламків пошкоджені будинки
Сьогодні, 09:12
Ракетний удар по Одесі: одна людина загинула, двоє поранених
Сьогодні, 09:06
Волинянин зберігає вишиванку друга у скляній банці. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
Злочини росіян на Київщині: досі неопізнаними залишаються 195 тіл Злочини росіян на Київщині: досі неопізнаними залишаються 195 тіл
11 квітень, 14:25
Зросла кількість жертв від ракетного удару по гуртожитку на Київщині Зросла кількість жертв від ракетного удару по гуртожитку на Київщині
23 березень, 09:50
У небі над Київщиною виявили повітряні цілі, працює ППО, – ОВА У небі над Київщиною виявили повітряні цілі, працює ППО, – ОВА
15 лютий, 14:05
На Київщині українські військові пішли у контрнаступ На Київщині українські військові пішли у контрнаступ
28 березень, 2022, 23:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Бахмутському напрямку росія веде наступальні дії: тривають важкі бої, – Генштаб
Сьогодні, 09:30
 0
Українська ППО знищила 29 із 30 російських крилатих ракет
Сьогодні, 09:24
 0
Вранці Росія вдарила по Хмельницькій області
Сьогодні, 09:17
 0
Нічний ракетний обстріл: на Київщині через падіння уламків пошкоджені будинки
Сьогодні, 09:12
 0
Ракетний удар по Одесі: одна людина загинула, двоє поранених
Сьогодні, 09:06
 0
Медіа
відео
1/8