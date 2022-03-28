Нічний ракетний обстріл: на Київщині через падіння уламків пошкоджені будинки
Сьогодні, 09:12
У Київській області внаслідок російської повітряної атаки уламки збитих ракет впали на подвірʼя.
Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.
"У декількох громадах виявлено падіння уламків на подвір’я людей. Вже є інформація про пошкодження декількох приватних будинків. На щастя, вони незначні – вибиті вікна, пошкоджений шифер даху. Також уламками пошкоджено два автомобілі. Оперативні групи продовжують свою роботу з виявлення та фіксації наслідків терористичної атаки", – ззаначив він.
Нагадаємо, що сьогодні Росія вчинила девʼяту за травень повітряну атаку на Київ. За даними КМВА, ворог атакував крилатими ракетами, всі ворожі обʼєкти були збиті ППО. У Києві падіння уламків зафіксовано в Деснянському та Дарницькому районах. Загорівся гаражний кооператив, поранених немає.
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Про це повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.
"У декількох громадах виявлено падіння уламків на подвір’я людей. Вже є інформація про пошкодження декількох приватних будинків. На щастя, вони незначні – вибиті вікна, пошкоджений шифер даху. Також уламками пошкоджено два автомобілі. Оперативні групи продовжують свою роботу з виявлення та фіксації наслідків терористичної атаки", – ззаначив він.
Нагадаємо, що сьогодні Росія вчинила девʼяту за травень повітряну атаку на Київ. За даними КМВА, ворог атакував крилатими ракетами, всі ворожі обʼєкти були збиті ППО. У Києві падіння уламків зафіксовано в Деснянському та Дарницькому районах. Загорівся гаражний кооператив, поранених немає.
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