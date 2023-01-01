Захисники за добу ліквідували ще 510 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.23 орієнтовно:



особового складу − близько 201 100 (+510) осіб ліквідовано,



танків − 3 773 (+2) од,



бойових броньованих машин − 7 373 (+8) од,



артилерійських систем − 3 198 (+32) од,



РСЗВ − 563 (+1) од,



засобів ППО − 318 (+0) од,



літаків − 308 (+0) од,



гелікоптерів − 294 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 759 (+11) од,



крилатих ракет − 990 (+8) од,



кораблів/катерів − 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн − 6 073 (+6) од,



спеціальної техніки − 418 (+1) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні проти України уже втратила понад 201 тисячу військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу − близько 201 100 (+510) осіб ліквідовано,танків − 3 773 (+2) од,бойових броньованих машин − 7 373 (+8) од,артилерійських систем − 3 198 (+32) од,РСЗВ − 563 (+1) од,засобів ППО − 318 (+0) од,літаків − 308 (+0) од,гелікоптерів − 294 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 759 (+11) од,крилатих ракет − 990 (+8) од,кораблів/катерів − 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн − 6 073 (+6) од,спеціальної техніки − 418 (+1) од.Дані уточнюються.

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