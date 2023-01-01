Захисники за добу ліквідували ще 510 окупантів
Сьогодні, 09:45
Росія у війні проти України уже втратила понад 201 тисячу військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.23 орієнтовно:
особового складу − близько 201 100 (+510) осіб ліквідовано,
танків − 3 773 (+2) од,
бойових броньованих машин − 7 373 (+8) од,
артилерійських систем − 3 198 (+32) од,
РСЗВ − 563 (+1) од,
засобів ППО − 318 (+0) од,
літаків − 308 (+0) од,
гелікоптерів − 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 759 (+11) од,
крилатих ракет − 990 (+8) од,
кораблів/катерів − 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 6 073 (+6) од,
спеціальної техніки − 418 (+1) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.05.23 орієнтовно:
особового складу − близько 201 100 (+510) осіб ліквідовано,
танків − 3 773 (+2) од,
бойових броньованих машин − 7 373 (+8) од,
артилерійських систем − 3 198 (+32) од,
РСЗВ − 563 (+1) од,
засобів ППО − 318 (+0) од,
літаків − 308 (+0) од,
гелікоптерів − 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 759 (+11) од,
крилатих ракет − 990 (+8) од,
кораблів/катерів − 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 6 073 (+6) од,
спеціальної техніки − 418 (+1) од.
Дані уточнюються.
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