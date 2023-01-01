Курс валют у Луцьку 18 травня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.65, а продають за – 41.00.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.81, а продають за 9,10.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 травня готівковий курс долара становить 37.25, продають його за 37.50.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.65, а продають за – 41.00.Щодо польського злотого, то його купують за 8.81, а продають за 9,10.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію