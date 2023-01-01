Курс валют у Луцьку 18 травня

Курс валют у Луцьку 18 травня
18 травня готівковий курс долара становить 37.25, продають його за 37.50.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.65, а продають за – 41.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.81, а продають за 9,10.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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