У Криму − вибух на залізниці: зійшли кілька вагонів





Про це пише



"Тимчасово призупинено рух електропоїздів на перегоні Сімферополь − Севастополь. Пасажири на ці станції будуть доставлятися автобусами. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.



За даними Бази, підрив залізничного полотна стався недалеко від Бахчисарая о 8:20 ранку. Внаслідок події з колій зійшли 5 вагонів із зерном.



Telegram-канал 112 пише, що зійшли 8 вагонів − 5 із них перекинулися.



Mash повідомляє, що нібито саморобний вибуховий пристрій був закладений під залізничні колії в районі села Чистеньке, поруч із Сімферополем. Вибух стався під першими вагонами потяга. Пошкоджено 50 метрів полотна, діаметр вирви під рейками − близько 15 м, глибина близько 2 м.



Нібито обійшлося без постраждалих, але очевидці розповідали, що звук був настільки сильним, що його чули в сусідніх селах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уранці 18 травня прогримів вибух на залізниці в Сімферопольському районі Криму, унаслідок чого з колій зійшли 5 вагонів із зерном, рух поїздів призупинено.Про це пише Українська правда з посиланням на російські Telegram-канали Baza, Mash, 112."Тимчасово призупинено рух електропоїздів на перегоні Сімферополь − Севастополь. Пасажири на ці станції будуть доставлятися автобусами. Про відновлення руху буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.За даними Бази, підрив залізничного полотна стався недалеко від Бахчисарая о 8:20 ранку. Внаслідок події з колій зійшли 5 вагонів із зерном.Telegram-канал 112 пише, що зійшли 8 вагонів − 5 із них перекинулися.Mash повідомляє, що нібито саморобний вибуховий пристрій був закладений під залізничні колії в районі села Чистеньке, поруч із Сімферополем. Вибух стався під першими вагонами потяга. Пошкоджено 50 метрів полотна, діаметр вирви під рейками − близько 15 м, глибина близько 2 м.Нібито обійшлося без постраждалих, але очевидці розповідали, що звук був настільки сильним, що його чули в сусідніх селах.

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