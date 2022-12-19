Розшукують безвісти зниклого 35-річного лучанина





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Остапенко Вячеслав Андрійович, 29 січня 1988 року народження, житель Луцька, 16 травня близько 18 години пішов з дому у невідомому напрямку та досі не повернувся. Місцезнаходження лучанина невідоме.



Прикмети: на вигляд 40 років, зріст 180-184 см, середньої тілобудови, волосся світле, коротке, борода рижого кольору, очі блакитні.



Одягнений: у чорну балонову куртку, темні штани, сірі кросівки, на спині рюкзак блакитного кольору.



Особливі прикмети: носить з собою книги. Любить гуляти в центрі міста.



Громадянам, яким що-небудь відомо про зниклого чоловіка, прохання зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0665403692 або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські розшукують безвісти зниклого 35-річного лучанина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині., 29 січня 1988 року народження, житель Луцька, 16 травня близько 18 години пішов з дому у невідомому напрямку та досі не повернувся. Місцезнаходження лучанина невідоме.на вигляд 40 років, зріст 180-184 см, середньої тілобудови, волосся світле, коротке, борода рижого кольору, очі блакитні.у чорну балонову куртку, темні штани, сірі кросівки, на спині рюкзак блакитного кольору.носить з собою книги. Любить гуляти в центрі міста.Громадянам, яким що-небудь відомо про зниклого чоловіка, прохання зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0665403692 або 102.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію