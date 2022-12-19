Розшукують безвісти зниклого 35-річного лучанина
Сьогодні, 11:47
Поліцейські розшукують безвісти зниклого 35-річного лучанина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Остапенко Вячеслав Андрійович, 29 січня 1988 року народження, житель Луцька, 16 травня близько 18 години пішов з дому у невідомому напрямку та досі не повернувся. Місцезнаходження лучанина невідоме.
Прикмети: на вигляд 40 років, зріст 180-184 см, середньої тілобудови, волосся світле, коротке, борода рижого кольору, очі блакитні.
Одягнений: у чорну балонову куртку, темні штани, сірі кросівки, на спині рюкзак блакитного кольору.
Особливі прикмети: носить з собою книги. Любить гуляти в центрі міста.
Громадянам, яким що-небудь відомо про зниклого чоловіка, прохання зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0665403692 або 102.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Остапенко Вячеслав Андрійович, 29 січня 1988 року народження, житель Луцька, 16 травня близько 18 години пішов з дому у невідомому напрямку та досі не повернувся. Місцезнаходження лучанина невідоме.
Прикмети: на вигляд 40 років, зріст 180-184 см, середньої тілобудови, волосся світле, коротке, борода рижого кольору, очі блакитні.
Одягнений: у чорну балонову куртку, темні штани, сірі кросівки, на спині рюкзак блакитного кольору.
Особливі прикмети: носить з собою книги. Любить гуляти в центрі міста.
Громадянам, яким що-небудь відомо про зниклого чоловіка, прохання зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0665403692 або 102.
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