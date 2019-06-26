Від початку повномасштабної війни у Луцьк переїхали дев'ять кримськотатарських родин





Про це розповів Сервер Зейнідінов.



Деякі родини приїхали нещодавно. "Це пов’язано з мобілізацією в Криму, так само і окупацією Херсонської області, де компактно проживають кримські татари. Сім’ї військових приїхали", – говорить Сервер Зейнідінов.



Є двоє – чоловіків на Волині, які пів року тому виїхали із Євпаторійського району в Росію і через Білорусь дісталися України. З міркувань безпеки родичів, які залишаються в Криму, чоловіки не показують облич та не називають своїх імен.



Завдяки українським паспортам, кажуть, перетнули український кордон без проблем.



"Ми одразу після оголошення мобілізації виїхали. Нас не було ще в списках на мобілізацію, тому нас на всіх пропускних пунктах пропустили", – розповідає кримський татарин, який виїхав на Волинь пів року тому.



Його товариш каже: "З території Білорусі багато було перевірок, години три нас допитували: "Куди їдемо, чому?" – такі моменти. Ми були на території Білорусі, в місті Брест. Перед нами був такий момент: або в Європу, але ми вирішили їхати в Україну. Це країна, в якій я народився".



Сервер Зейнідінов оселився з сім’єю у Луцьку в 2014-му році після окупації Криму. Родина з трьома дітьми приїхала з Джанкойського району. Старший син, — каже Сервер, — зараз воює у ЗСУ. Окрім нього ще четверо кримських татар з громади воюють в лавах Збройних сил України.



Наймолодша донька родини Зейнідінових, 16-річна Султаніє, розповідає, що виїхала з Криму, коли їй було 7. До цього, каже дівчина, на материковій Україні жодного разу не була. Росла в кримськотатарських традиціях, добре знає історію своєї родини, зокрема й історію депортації в 1944-му – до Узбекистану.



"Якщо говорити зі сторони батька, то ще до ІІ Світової війни мій прадідусь був репресований, через те, що він дитина мулли – мусульманського священнослужителя. Його зіслали на Урал. Моя прабабуся залишилась сама із 5 дітьми, їх депортували", – розповідає дівчина родинну історію.



Зараз, — говорить Сервер Зейнідінов, — в Україні відбувається становлення політичної нації, тож українці та кримські татари мають пройти цей процес разом як корінні народи української держави.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дев'ять кримськотатарських сімей живуть у Луцьку після початку повномасштабної війни з Росією.Про це розповів Суспільному голова громадської організації "Кримські татари Волині"Деякі родини приїхали нещодавно. "Це пов’язано з мобілізацією в Криму, так само і окупацією Херсонської області, де компактно проживають кримські татари. Сім’ї військових приїхали", – говорить Сервер Зейнідінов.Є двоє – чоловіків на Волині, які пів року тому виїхали із Євпаторійського району в Росію і через Білорусь дісталися України. З міркувань безпеки родичів, які залишаються в Криму, чоловіки не показують облич та не називають своїх імен.Завдяки українським паспортам, кажуть, перетнули український кордон без проблем."Ми одразу після оголошення мобілізації виїхали. Нас не було ще в списках на мобілізацію, тому нас на всіх пропускних пунктах пропустили", – розповідає кримський татарин, який виїхав на Волинь пів року тому.Його товариш каже: "З території Білорусі багато було перевірок, години три нас допитували: "Куди їдемо, чому?" – такі моменти. Ми були на території Білорусі, в місті Брест. Перед нами був такий момент: або в Європу, але ми вирішили їхати в Україну. Це країна, в якій я народився".Сервер Зейнідінов оселився з сім’єю у Луцьку в 2014-му році після окупації Криму. Родина з трьома дітьми приїхала з Джанкойського району. Старший син, — каже Сервер, — зараз воює у ЗСУ. Окрім нього ще четверо кримських татар з громади воюють в лавах Збройних сил України.Наймолодша донька родини Зейнідінових, 16-річна Султаніє, розповідає, що виїхала з Криму, коли їй було 7. До цього, каже дівчина, на материковій Україні жодного разу не була. Росла в кримськотатарських традиціях, добре знає історію своєї родини, зокрема й історію депортації в 1944-му – до Узбекистану."Якщо говорити зі сторони батька, то ще до ІІ Світової війни мій прадідусь був репресований, через те, що він дитина мулли – мусульманського священнослужителя. Його зіслали на Урал. Моя прабабуся залишилась сама із 5 дітьми, їх депортували", – розповідає дівчина родинну історію.Зараз, — говорить Сервер Зейнідінов, — в Україні відбувається становлення політичної нації, тож українці та кримські татари мають пройти цей процес разом як корінні народи української держави.

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