СБУ викрила клірика УПЦ МП, який освячував російських військових під час окупації Ізюма





Про це



Фігурантом є священнослужитель однієї з релігійних громад УПЦ (МП) на території Ізюмського району.



Під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і «на власному прикладі» закликав зробити це інших місцевих жителів.



Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ.



У зв’язку з цим клірик за власної ініціативи написав листа помічнику московського патріарха Кирила з проханням надіслати «гумдопомогу» на окуповану частину регіону.



У подальшому фігурант використовував російські товари для забезпечення «лояльності» місцевого населення до загарбників.

Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма.

У своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених рашистів.



На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України з використанням засобів масової інформації).



Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки викрила на Харківщині ще одного прихильника рашизму, який публічно виправдовував збройну агресію рф та воєнні злочини окупантів.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Фігурантом є священнослужитель однієї з релігійних громад УПЦ (МП) на території Ізюмського району.Під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і «на власному прикладі» закликав зробити це інших місцевих жителів.Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ.У зв’язку з цим клірик за власної ініціативи написав листа помічнику московського патріарха Кирила з проханням надіслати «гумдопомогу» на окуповану частину регіону.У подальшому фігурант використовував російські товари для забезпечення «лояльності» місцевого населення до загарбників.Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма.У своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених рашистів.На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України з використанням засобів масової інформації).Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

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