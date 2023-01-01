СБУ викрила клірика УПЦ МП, який освячував російських військових під час окупації Ізюма
Сьогодні, 15:15
Служба безпеки викрила на Харківщині ще одного прихильника рашизму, який публічно виправдовував збройну агресію рф та воєнні злочини окупантів.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Фігурантом є священнослужитель однієї з релігійних громад УПЦ (МП) на території Ізюмського району.
Під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і «на власному прикладі» закликав зробити це інших місцевих жителів.
Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ.
У зв’язку з цим клірик за власної ініціативи написав листа помічнику московського патріарха Кирила з проханням надіслати «гумдопомогу» на окуповану частину регіону.
У подальшому фігурант використовував російські товари для забезпечення «лояльності» місцевого населення до загарбників.
Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма.
У своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених рашистів.
На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України з використанням засобів масової інформації).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Фігурантом є священнослужитель однієї з релігійних громад УПЦ (МП) на території Ізюмського району.
Під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і «на власному прикладі» закликав зробити це інших місцевих жителів.
Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ.
У зв’язку з цим клірик за власної ініціативи написав листа помічнику московського патріарха Кирила з проханням надіслати «гумдопомогу» на окуповану частину регіону.
У подальшому фігурант використовував російські товари для забезпечення «лояльності» місцевого населення до загарбників.
Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма.
У своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених рашистів.
На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України з використанням засобів масової інформації).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
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