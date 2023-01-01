СБУ викрила клірика УПЦ МП, який освячував російських військових під час окупації Ізюма

СБУ викрила клірика УПЦ МП, який освячував російських військових під час окупації Ізюма
Служба безпеки викрила на Харківщині ще одного прихильника рашизму, який публічно виправдовував збройну агресію рф та воєнні злочини окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Фігурантом є священнослужитель однієї з релігійних громад УПЦ (МП) на території Ізюмського району.

Під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і «на власному прикладі» закликав зробити це інших місцевих жителів.

Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ.

У зв’язку з цим клірик за власної ініціативи написав листа помічнику московського патріарха Кирила з проханням надіслати «гумдопомогу» на окуповану частину регіону.

У подальшому фігурант використовував російські товари для забезпечення «лояльності» місцевого населення до загарбників.
Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма.
У своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених рашистів.

На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України з використанням засобів масової інформації).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
День вишиванки: відомі волиняни показали своє національне вбрання
Сьогодні, 15:33
На Харківщині загинув Герой з Луцька Михайло Пугач
Сьогодні, 15:23
СБУ викрила клірика УПЦ МП, який освячував російських військових під час окупації Ізюма
Сьогодні, 15:15
У Луцьку затримали велосипедиста, який мав при собі наркотики
Сьогодні, 15:08
Волинські воїни у прифронтовому Куп'янську взяли участь у флешмобі до Дня вишиванки
Сьогодні, 14:35
Схожі новини
На Харківщині загинув Герой з Луцька Михайло Пугач На Харківщині загинув Герой з Луцька Михайло Пугач
Сьогодні, 15:23
Яку кількість осіб можуть мобілізувати з однієї родини Яку кількість осіб можуть мобілізувати з однієї родини
Сьогодні, 14:25
«Не зміг би пробачити собі, що не воював за Батьківщину»: на війні загинув 25-річний Герой з Волині Юрій Юхимюк «Не зміг би пробачити собі, що не воював за Батьківщину»: на війні загинув 25-річний Герой з Волині Юрій Юхимюк
Сьогодні, 13:45
Пройшли вперед до 1700 метрів: Череватий розказав про просування ЗСУ поблизу Бахмута Пройшли вперед до 1700 метрів: Череватий розказав про просування ЗСУ поблизу Бахмута
Сьогодні, 12:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
День вишиванки: відомі волиняни показали своє національне вбрання
Сьогодні, 15:33
 0
На Харківщині загинув Герой з Луцька Михайло Пугач
Сьогодні, 15:23
 0
СБУ викрила клірика УПЦ МП, який освячував російських військових під час окупації Ізюма
Сьогодні, 15:15
 0
У Луцьку затримали велосипедиста, який мав при собі наркотики
Сьогодні, 15:08
 0
Волинські воїни у прифронтовому Куп'янську взяли участь у флешмобі до Дня вишиванки
Сьогодні, 14:35
 0
Медіа
відео
1/8