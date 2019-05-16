День вишиванки: відомі волиняни показали своє національне вбрання

У третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. Цьогоріч свято припало на вісімнадцяте число.Цей день для українців та українок має особливий сенс. І хоч свято відносно молоде (все починалося з акції студентів, яку провели 15 років тому), «прижилося» в Україні добре.Сакральність, генетичний код, відображення традицій, культури та історії – так волиняни та волинянки кажуть про своє національне вбрання.традиційно відшукало у фейсбуці світлини відомих людей у вишиванках, тож ділимось ними з вами.