День вишиванки: відомі волиняни показали своє національне вбрання

День вишиванки: відомі волиняни показали своє національне вбрання
У третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. Цьогоріч свято припало на вісімнадцяте число.

Цей день для українців та українок має особливий сенс. І хоч свято відносно молоде (все починалося з акції студентів, яку провели 15 років тому), «прижилося» в Україні добре.

Сакральність, генетичний код, відображення традицій, культури та історії – так волиняни та волинянки кажуть про своє національне вбрання. Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно відшукало у фейсбуці світлини відомих людей у вишиванках, тож ділимось ними з вами.

Нововолинський міський голова Борис Карпус


Журналістка Ірина Воротна


Депутат Волинської обласної ради, волонтер Іван Мирка


Адвокат Олег Огородник з дружиною Богданою


Заступник голови Волинської ОВА Юрій Гупало


Перший заступник міського голови Ковеля Тарас Яковлев разом із колегами


Проректор з навчальної роботи та рекрутації ВНУ імені Лесі Українки Юрій Громик


Волинська ОВА


Голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка


Колектив «Волиньгаз»


ТРЦ ПортCity


Луцька районна рада


Волинська обласна рада


Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон


Ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось разом із дружиною Оксаною


Управління інспекційної діяльності у Волинській області


Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost сьогодні – теж у вишиванках. Тішимось, що завдяки Силам оборони України маємо змогу одягнути національне вбрання і продовжувати працювати!
День вишиванки: відомі волиняни показали своє національне вбрання

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Теги: День вишиванки, Волинь
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