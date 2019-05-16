День вишиванки: відомі волиняни показали своє національне вбрання
Сьогодні, 15:33
У третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. Цьогоріч свято припало на вісімнадцяте число.
Цей день для українців та українок має особливий сенс. І хоч свято відносно молоде (все починалося з акції студентів, яку провели 15 років тому), «прижилося» в Україні добре.
Сакральність, генетичний код, відображення традицій, культури та історії – так волиняни та волинянки кажуть про своє національне вбрання. Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно відшукало у фейсбуці світлини відомих людей у вишиванках, тож ділимось ними з вами.
Нововолинський міський голова Борис Карпус
Журналістка Ірина Воротна
Депутат Волинської обласної ради, волонтер Іван Мирка
Адвокат Олег Огородник з дружиною Богданою
Заступник голови Волинської ОВА Юрій Гупало
Перший заступник міського голови Ковеля Тарас Яковлев разом із колегами
Проректор з навчальної роботи та рекрутації ВНУ імені Лесі Українки Юрій Громик
Волинська ОВА
Голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка
Колектив «Волиньгаз»
ТРЦ ПортCity
Луцька районна рада
Волинська обласна рада
Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось разом із дружиною Оксаною
Управління інспекційної діяльності у Волинській області
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost сьогодні – теж у вишиванках. Тішимось, що завдяки Силам оборони України маємо змогу одягнути національне вбрання і продовжувати працювати!
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Цей день для українців та українок має особливий сенс. І хоч свято відносно молоде (все починалося з акції студентів, яку провели 15 років тому), «прижилося» в Україні добре.
Сакральність, генетичний код, відображення традицій, культури та історії – так волиняни та волинянки кажуть про своє національне вбрання. Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно відшукало у фейсбуці світлини відомих людей у вишиванках, тож ділимось ними з вами.
Нововолинський міський голова Борис Карпус
Журналістка Ірина Воротна
Депутат Волинської обласної ради, волонтер Іван Мирка
Адвокат Олег Огородник з дружиною Богданою
Заступник голови Волинської ОВА Юрій Гупало
Перший заступник міського голови Ковеля Тарас Яковлев разом із колегами
Проректор з навчальної роботи та рекрутації ВНУ імені Лесі Українки Юрій Громик
Волинська ОВА
Голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка
Колектив «Волиньгаз»
ТРЦ ПортCity
Луцька районна рада
Волинська обласна рада
Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
Ректор ВНУ імені Лесі Українки Анатолій Цьось разом із дружиною Оксаною
Управління інспекційної діяльності у Волинській області
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost сьогодні – теж у вишиванках. Тішимось, що завдяки Силам оборони України маємо змогу одягнути національне вбрання і продовжувати працювати!
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