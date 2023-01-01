Завтра у частині Луцька не буде води





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Води не буде у таких районах Луцька: центральна частина міста, Старе місто і прилеглі території, район Вишкова та прилеглі вулиці, вулиця Винниченка і прилеглі до неї, вулиці Стрілецька, Клима Савура і розташовані поруч вулиці, Привокзальний район – Шухевича, Гулака- Артемовського, Яровиця та інші, розташовані поруч, а також у будинках на вулиці Іващенка,1а і Чорновола, 44.



Лучан просять подбати про наявність питної води на вказаний період.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку у зв’язку з ліквідацією аварійного пориву водогону на вулиці Карпенка-Карого буде понижено тиск подачі води або відсутнє водопостачання в декількох районах міста.Як повідомили у Луцькводоканалі, аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться у п'ятницю, 19 травня, о 10:00. Якщо ліквідаційні заходи відбудуться за планом, то орієнтовне їх завершення заплановане до 17:00.Води не буде у таких районах Луцька: центральна частина міста, Старе місто і прилеглі території, район Вишкова та прилеглі вулиці, вулиця Винниченка і прилеглі до неї, вулиці Стрілецька, Клима Савура і розташовані поруч вулиці, Привокзальний район – Шухевича, Гулака- Артемовського, Яровиця та інші, розташовані поруч, а також у будинках на вулиці Іващенка,1а і Чорновола, 44.Лучан просять подбати про наявність питної води на вказаний період.

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