На Волині патрульні зупинили 17-річного водія, який ганяв без прав

На Волині патрульні зупинили 17-річного водія, який ганяв без прав
У четвер, 18 травня, поблизу села Сільце, на автодорозі Н-17 Львів – Радехів – Луцьк, патрульні за перевищення швидкості зупинили 17-річного юнака, який, як виявилося, не мав права керування.

Про це повідомили волинські патрульні

Патрульні контролювали швидкісний режим за допомогою TruCAM. Близько 12-ї години прилад зафіксував, що автомобіль «БМВ» в межах населеного пункту рухався зі швидкістю 75 км/год.

Під час перевірки документів у водія з’ясувалася, що молодому чоловіку 17 років, і він не має відповідної категорії, яка б дозволяла йому керувати цим транспортним засобом.

На хлопця склали протоколи за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: порушення ПДР, перевищення швидкості, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти заселяються в будинки, де наразі проживають мирні мешканці. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:35
На Волині патрульні зупинили 17-річного водія, який ганяв без прав
Сьогодні, 18:20
Завтра у частині Луцька не буде води
Сьогодні, 17:55
Майстриня з Луцька осучаснює давні вишиті сорочки
Сьогодні, 17:40
Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Павлом Марчаком
Сьогодні, 17:20
Схожі новини
На Волині батько, вигороджуючи 18-річного сина-порушника, пропонував патрульним хабар На Волині батько, вигороджуючи 18-річного сина-порушника, пропонував патрульним хабар
16 травень, 16:48
У Луцьку водій, що їхав із дальнім світлом фар, виявився п'янючим У Луцьку водій, що їхав із дальнім світлом фар, виявився п'янючим
23 жовтень, 2021, 09:58
На Волині зупинили «шумахера», який вдвічі перевищив швидкість На Волині зупинили «шумахера», який вдвічі перевищив швидкість
20 жовтень, 2021, 15:42
Вміст алкоголю у 8 разів перевищував норму: у Луцьку спіймали п'яного водія. ВІДЕО Вміст алкоголю у 8 разів перевищував норму: у Луцьку спіймали п'яного водія. ВІДЕО
01 жовтень, 2021, 13:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти заселяються в будинки, де наразі проживають мирні мешканці. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:35
 0
На Волині патрульні зупинили 17-річного водія, який ганяв без прав
Сьогодні, 18:20
 0
Завтра у частині Луцька не буде води
Сьогодні, 17:55
 0
Майстриня з Луцька осучаснює давні вишиті сорочки
Сьогодні, 17:40
 0
Завтра на Волині прощатимуться із Героєм Павлом Марчаком
Сьогодні, 17:20
 0
Медіа
відео
1/8