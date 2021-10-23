На Волині патрульні зупинили 17-річного водія, який ганяв без прав





Про це



Патрульні контролювали швидкісний режим за допомогою TruCAM. Близько 12-ї години прилад зафіксував, що автомобіль «БМВ» в межах населеного пункту рухався зі швидкістю 75 км/год.



Під час перевірки документів у водія з’ясувалася, що молодому чоловіку 17 років, і він не має відповідної категорії, яка б дозволяла йому керувати цим транспортним засобом.



На хлопця склали протоколи за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 18 травня, поблизу села Сільце, на автодорозі Н-17 Львів – Радехів – Луцьк, патрульні за перевищення швидкості зупинили 17-річного юнака, який, як виявилося, не мав права керування.Про це повідомили волинські патрульніПатрульні контролювали швидкісний режим за допомогою TruCAM. Близько 12-ї години прилад зафіксував, що автомобіль «БМВ» в межах населеного пункту рухався зі швидкістю 75 км/год.Під час перевірки документів у водія з’ясувалася, що молодому чоловіку 17 років, і він не має відповідної категорії, яка б дозволяла йому керувати цим транспортним засобом.На хлопця склали протоколи за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

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