На Волинь привезуть загиблого 28-річного Героя Андрія Ковба: просять гідно зустріти

Андрія Ковба.



Орієнтовний час прибуття кортежу - о 11.00 - 11:20. Про це



Скорботний кортеж проїжджатиме селище Колки (маршрут АЗС - поворот на Красноволя), і прямуватиме в рідне село Героя Велика Осниця.



Церемонія поховання розпочнеться 19 травня о 12:00 годині біля будинку Андрія Ковба, за адресою село Велика Осниця, вулиця Молодіжна, 34.



Заупокійна молитва відбудеться в храмі Святої Троїці ПЦУ в селі Велика Осниця.



Волинян просять гідно зустріти і провести в останню путь захисника України Ковба Андрія, який віддав життя за незалежність України.



Нагадаємо, 16 травня 2023 року



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 19 травня, у Колківську громаду Луцького району привезуть тіло 28-річного ГерояОрієнтовний час прибуття кортежу - о 11.00 - 11:20. Про це повідомили у Колківській громаді.Скорботний кортеж проїжджатиме селище Колки (маршрут АЗС - поворот на Красноволя), і прямуватиме в рідне село Героя Велика Осниця.Церемонія поховання розпочнеться 19 травня о 12:00 годині біля будинку Андрія Ковба, за адресою село Велика Осниця, вулиця Молодіжна, 34.Заупокійна молитва відбудеться в храмі Святої Троїці ПЦУ в селі Велика Осниця.Волинян просять гідно зустріти і провести в останню путь захисника України Ковба Андрія, який віддав життя за незалежність України.Нагадаємо, 16 травня 2023 року внаслідок обстрілу з ПТКР , поблизу н.п. Берестове Бахмутського району Донецької області, загинув стрілець-снайпер мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотного роти мотопіхотного батальйону військової частини А4267 Ковб Андрій Сергійович 24.06.1994 р.н., житель села Велика Осниця.

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