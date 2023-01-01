На Волинь привезуть загиблого 28-річного Героя Андрія Ковба: просять гідно зустріти

На Волинь привезуть загиблого 28-річного Героя Андрія Ковба: просять гідно зустріти
Завтра, 19 травня, у Колківську громаду Луцького району привезуть тіло 28-річного Героя Андрія Ковба.

Орієнтовний час прибуття кортежу - о 11.00 - 11:20. Про це повідомили у Колківській громаді.

Скорботний кортеж проїжджатиме селище Колки (маршрут АЗС - поворот на Красноволя), і прямуватиме в рідне село Героя Велика Осниця.

Церемонія поховання розпочнеться 19 травня о 12:00 годині біля будинку Андрія Ковба, за адресою село Велика Осниця, вулиця Молодіжна, 34.

Заупокійна молитва відбудеться в храмі Святої Троїці ПЦУ в селі Велика Осниця.

Волинян просять гідно зустріти і провести в останню путь захисника України Ковба Андрія, який віддав життя за незалежність України.

Нагадаємо, 16 травня 2023 року внаслідок обстрілу з ПТКР, поблизу н.п. Берестове Бахмутського району Донецької області, загинув стрілець-снайпер мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотного роти мотопіхотного батальйону військової частини А4267 Ковб Андрій Сергійович 24.06.1994 р.н., житель села Велика Осниця.

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Теги: війна, Росія, Україна
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