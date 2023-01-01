Неподалік від Бахмута загинув 28-річний снайпер з Волині Андрій Ковб

Неподалік від Бахмута загинув 28-річний снайпер з Волині Андрій Ковб
У російсько-українській війні, боронячи Батьківщину від загарбників загинув військовослужбовець з Волині Андрій Ковб.

Про це повідомляють у Колківській громаді.

16 травня 2023 року внаслідок обстрілу з ПТКР, поблизу н.п. Берестове Бахмутського району Донецької області, загинув стрілець-снайпер мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотного роти мотопіхотного батальйону військової частини А4267
КОВБ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 24.06.1994 р.н. житель села Велика Осниця

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання повідомлять пізніше.

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Теги: смерть, Волинь, війна
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