Неподалік від Бахмута загинув 28-річний снайпер з Волині Андрій Ковб
Сьогодні, 22:45
У російсько-українській війні, боронячи Батьківщину від загарбників загинув військовослужбовець з Волині Андрій Ковб.
Про це повідомляють у Колківській громаді.
16 травня 2023 року внаслідок обстрілу з ПТКР, поблизу н.п. Берестове Бахмутського району Донецької області, загинув стрілець-снайпер мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотного роти мотопіхотного батальйону військової частини А4267
КОВБ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 24.06.1994 р.н. житель села Велика Осниця
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання повідомлять пізніше.
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Про це повідомляють у Колківській громаді.
16 травня 2023 року внаслідок обстрілу з ПТКР, поблизу н.п. Берестове Бахмутського району Донецької області, загинув стрілець-снайпер мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотного роти мотопіхотного батальйону військової частини А4267
КОВБ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 24.06.1994 р.н. житель села Велика Осниця
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання повідомлять пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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