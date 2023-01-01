Неподалік від Бахмута загинув 28-річний снайпер з Волині Андрій Ковб

Андрій Ковб.



Про це повідомляють у Колківській громаді.



16 травня 2023 року внаслідок обстрілу з ПТКР, поблизу н.п. Берестове Бахмутського району Донецької області, загинув стрілець-снайпер мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотного роти мотопіхотного батальйону військової частини А4267

КОВБ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 24.06.1994 р.н. житель села Велика Осниця



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.



Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання повідомлять пізніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У російсько-українській війні, боронячи Батьківщину від загарбників загинув військовослужбовець з ВолиніПро це повідомляють у Колківській громаді.16 травня 2023 року внаслідок обстрілу з ПТКР, поблизу н.п. Берестове Бахмутського району Донецької області, загинув стрілець-снайпер мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу мотопіхотного роти мотопіхотного батальйону військової частини А426724.06.1994 р.н. житель села Велика ОсницяКолектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.Усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання повідомлять пізніше.

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