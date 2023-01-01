Добрі новини від ВолиньPost за 17 травня





Сьогодні, 17 травня, добрі новини такі:



Втрати росії у війні проти України перевищили 200 тисяч убитими



За минулу добу, 16 травня, українські захисники знищили ще 610 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 200590 (+610) осіб,

- танків ‒ 3771 (+9) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7365 (+17) од,

- артилерійських систем – 3166 (+16) од,

- РСЗВ – 562 (+0) од,

- засобів ППО ‒ 318 (+2) од,

- літаків – 308 (+0) од,

- гелікоптерів – 294 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2748 (+16),

- крилатих ракет ‒ 982 (+9),

- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 6067 (+19) од,

- спеціальної техніки ‒ 417 (+7).



У Луцьку кличуть на концерт «Європейська мелодія миру»



У неділю, 21 травня, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться концерт «Європейська мелодія миру».



Розповідають, що у програмі концерту – українські за зарубіжні хіти.



Створюватимуть атмосферу недільного вечора артисти, балет та оркестр театру.



Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на сайті



Борчиня з Волині представлятиме Україну на чемпіонаті світу



Нещодавно у Львові відбувся відбірковий чемпіонат України з вільної, греко-римської та жіночої боротьби. На ньому визначали склад національної збірної команди, яка згодом братиме участь у чемпіонаті світу, який відбудеться у вересні в Норвегії.



Волинь представляла вихованка ДЮСШ №1 імені Петра Стуса Діана Рисьова.



Дуда заявив, що Польща готова систематично передавати Україні літаки МіГ-29



«Ми готові систематично передавати літаки МіГ-29. Ми ініціювали коаліцію для військової підтримки України, але в тих елементах, які ми можемо собі це дозволити», – заявив президент Польщі Анджей Дуда журналістами у Рейк'явіку на саміті Ради Європи.



На цій справі не заробляє: рукодільниця з Волині вишила 32 ікони



Безліч сорочок, ікон, рушників, картин – чого тільки не доводилося вишивати жительці Згоран на Волині Оксані Рафальській. Одним із найпопулярніших видів українського рукоділля жінка займається змалку. Зізнається: без вишивки не уявляє себе, це вже немов хвороба. Перші хрестики на полотні майстриня поклала ще у шестирічному віці.











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