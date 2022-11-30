Дуда заявив, що Польща готова систематично передавати Україні літаки МіГ-29





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"Ми готові систематично передавати літаки МіГ-29. Ми ініціювали коаліцію для військової підтримки України, але в тих елементах, які ми можемо собі це дозволити", - заявив Дуда журналістами у Рейк'явіку на саміті Ради Європи.



За його словами, Польща входить до трійки країн разом із США та Великобританією, які найбільше допомагають Україні.



Також Дуда прокоментував можливу передачу F-16 для України. За його словами, у Польщі зараз занадто мало літаків, щоб вона могла їх передати.



"Та кількість літаків F-16, якою ми володіємо, не дозволяє сьогодні говорити про передачу Україні якоїсь їх частини", - заявив президент Польщі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польська влада готова до того, аби систематично надавати Україні літаки МіГ-29.Про це повідомляє РБК-Україна "Ми готові систематично передавати літаки МіГ-29. Ми ініціювали коаліцію для військової підтримки України, але в тих елементах, які ми можемо собі це дозволити", - заявив Дуда журналістами у Рейк'явіку на саміті Ради Європи.За його словами, Польща входить до трійки країн разом із США та Великобританією, які найбільше допомагають Україні.Також Дуда прокоментував можливу передачу F-16 для України. За його словами, у Польщі зараз занадто мало літаків, щоб вона могла їх передати."Та кількість літаків F-16, якою ми володіємо, не дозволяє сьогодні говорити про передачу Україні якоїсь їх частини", - заявив президент Польщі.

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