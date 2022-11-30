«Історія, яку ми не повинні забувати». У Луцьку віддали останню шану двом захисникам. ФОТО

Сьогодні, 17 травня, у Луцьку попрощалися з двома бійцями –. Обидва воїни загинули під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність України.Відспівували Героїв об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці.Лучаниннародився 30 вересня 1987 року. Чоловіка мобілізували до складу військової частини на посаду старшого стрільця десантно-штурмового батальйону. 8 травня 2023 року в районі Кремінної, що на Луганщині, воїн загинув.Життя мешканця Боратинської громадиобірвалося 10 травня у Куп’янську Харківської області. Воїну навіки – 32.Віддати останню шану і провести до небесного легіону бійців прийшли чимало людей. Окрім рідних, друзів та побратимів, до спільної молитви за упокій спочилих воїнів долучилися багато небайдужих лучан.«Вже вкотре у нашому соборі ми промовляємо слова «Вічна пам’ять». У чому вони полягають? Розмірковуючи над цими словами, ми говоримо, що те, що було вчора», – історія, яку ми не повинні забувати, – виголосив декан собору протоієрейпід час проповіді. – Сьогодні посеред храму ми бачимо дві труни, в яких лежать наші захисники, наші воїни. В чому вина їхня, що вони померли? Абсолютно вини їхньої немає. Вина ворога в тому, що вони лежать тут мертвими. Біля їхніх тіл стоїть їхня родина, скорбить і плаче в чорних хустках, одежах жалоби. Ми для того прийшли, щоби підтримати ці родини, а разом із тим заявити, що смертю нас не залякати».Після завершення панахиди домовини з тілами Героїв прощальною ходою пронесли Театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблим, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисниками. Біля фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.