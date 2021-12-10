Шахтарі — проти поновлення на посаді ексгендиректора «Волиньвугілля», який звільнився з лав ЗСУ

Шахтарі — проти поновлення на посаді ексгендиректора «Волиньвугілля», який звільнився з лав ЗСУ
Трудовий колектив шахти «Бужанська» зібрався біля державного підприємства «Волиньвугілля» у Нововолинську на мітинг проти поновлення на посаді колишнього генерального директора Юрія Ключковського, який звільнився із лав ЗСУ.

Про це пише Буг.

Юрій Ключковський нещодавно звільнився з лав ЗСУ за граничним віком перебування на службі. Нагадаємо, призначили його на посаду на «Волиньвугілля» у вересні 2020 року.

Шахтарі — проти поновлення на посаді ексгендиректора «Волиньвугілля», який звільнився з лав ЗСУ


Нині ж Міністерство енергетики підписало наказ про поновлення колишнього генерального директора на посаді, проте на робоче місце колектив шахти впускати його не захотів. Шахтарі розповіли, що обурені та не згідні з даним рішенням.

Як розповів працівник шахти «Бужанська», колектив не має бажання працювати з Ключковським, адже не побачив позитивного результату роботи під час його минулого керівництва.

Діючий генеральний директор Микола Шикер близько пів року займав дану посаду, зі слів шахтарів, йому вдалось відновити роботу та підняти працівникам заробітну плату.

«Люди почали повертатись на роботу, приходили навіть ті, хто при Ключковському уже розрахувались», – розповів працівник шахти.

Проти поновлення Юрія Ключковського виступили й інші працівники шахти «Бужанська» та вимагають залишити на посаді діючого директора Миколу Шикера. На місці події за порядком слідкували правоохоронці.

Журналісти намагалися взяти коментар у нового-колишнього директора Юрія Ключковського, але той відмовився, посилаючись на зайнятість і від’їзд у справах.


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Теги: «Волиньвугілля», протест, шахтарі
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