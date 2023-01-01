На Волині попрощалися із 24-річним Героєм Владиславом Наумичем
Сьогодні, 16:10
У середу, 17 травня Шацька громада на Волині попрощалася із загиблим за Україну 24-річним Владиславом Наумичем.
Відспівали воїна у храмі Різдва Богородиці, де в юнацькі роки Герой ніс послух вівтарника. Про це повідомив священник Микола Вихор.
«17 травня в храмі Різдва Богородиці над домовиною полеглого воїна Владислава було звершено заупокійне богослужіння. В цьому ж храмі Владислав в свої юнацькі роки ніс послух вівтарника. Священики Шацького благочиння УПЦ висловлюють щирі співчуття родині полеглого Героя Владислава і просять молитов за спасіння його безсмертної душі», - йдеться у дописі.
Нагадаємо, загибель захисника підтвердили 15 травня, до того часу він вважався зниклим безвісти. Владислав загинув 6 травня під час ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.
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Відспівали воїна у храмі Різдва Богородиці, де в юнацькі роки Герой ніс послух вівтарника. Про це повідомив священник Микола Вихор.
«17 травня в храмі Різдва Богородиці над домовиною полеглого воїна Владислава було звершено заупокійне богослужіння. В цьому ж храмі Владислав в свої юнацькі роки ніс послух вівтарника. Священики Шацького благочиння УПЦ висловлюють щирі співчуття родині полеглого Героя Владислава і просять молитов за спасіння його безсмертної душі», - йдеться у дописі.
Нагадаємо, загибель захисника підтвердили 15 травня, до того часу він вважався зниклим безвісти. Владислав загинув 6 травня під час ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.
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