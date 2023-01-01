На Волині попрощалися із 24-річним Героєм Владиславом Наумичем

На Волині попрощалися із 24-річним Героєм Владиславом Наумичем
У середу, 17 травня Шацька громада на Волині попрощалася із загиблим за Україну 24-річним Владиславом Наумичем.

Відспівали воїна у храмі Різдва Богородиці, де в юнацькі роки Герой ніс послух вівтарника. Про це повідомив священник Микола Вихор.

«17 травня в храмі Різдва Богородиці над домовиною полеглого воїна Владислава було звершено заупокійне богослужіння. В цьому ж храмі Владислав в свої юнацькі роки ніс послух вівтарника. Священики Шацького благочиння УПЦ висловлюють щирі співчуття родині полеглого Героя Владислава і просять молитов за спасіння його безсмертної душі», - йдеться у дописі.

Нагадаємо, загибель захисника підтвердили 15 травня, до того часу він вважався зниклим безвісти. Владислав загинув 6 травня під час ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.

На Волині попрощалися із 24-річним Героєм Владиславом Наумичем


На Волині попрощалися із 24-річним Героєм Владиславом Наумичем


На Волині попрощалися із 24-річним Героєм Владиславом Наумичем


На Волині попрощалися із 24-річним Героєм Владиславом Наумичем







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Влітку можуть мобілізувати три категорії чоловіків: кому слід чекати повісток
Сьогодні, 16:40
На Волині відкрили 103-й підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО
Сьогодні, 16:28
На Волині попрощалися із 24-річним Героєм Владиславом Наумичем
Сьогодні, 16:10
Шахтарі — проти поновлення на посаді ексгендиректора «Волиньвугілля», який звільнився з лав ЗСУ
Сьогодні, 15:40
Волинянка дочекалася з війни лише одного сина. ВІДЕО
Сьогодні, 15:25
Схожі новини
Волинянка дочекалася з війни лише одного сина. ВІДЕО Волинянка дочекалася з війни лише одного сина. ВІДЕО
Сьогодні, 15:25
Шість держав відмовилися від угоди про реєстр злочинів РФ Шість держав відмовилися від угоди про реєстр злочинів РФ
Сьогодні, 15:02
Дуда заявив, що Польща готова систематично передавати Україні літаки МіГ-29 Дуда заявив, що Польща готова систематично передавати Україні літаки МіГ-29
Сьогодні, 14:45
Росія збільшила обстріли трьох прикордонних областей, – Маляр Росія збільшила обстріли трьох прикордонних областей, – Маляр
Сьогодні, 14:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Влітку можуть мобілізувати три категорії чоловіків: кому слід чекати повісток
Сьогодні, 16:40
 0
На Волині відкрили 103-й підрозділ місцевої пожежної охорони. ФОТО
Сьогодні, 16:28
 0
На Волині попрощалися із 24-річним Героєм Владиславом Наумичем
Сьогодні, 16:10
 0
Шахтарі — проти поновлення на посаді ексгендиректора «Волиньвугілля», який звільнився з лав ЗСУ
Сьогодні, 15:40
 0
Волинянка дочекалася з війни лише одного сина. ВІДЕО
Сьогодні, 15:25
 0
Медіа
відео
1/8