На Волині попрощалися із 24-річним Героєм Владиславом Наумичем

Владиславом Наумичем.



Відспівали воїна у храмі Різдва Богородиці, де в юнацькі роки Герой ніс послух вівтарника. Про це Микола Вихор.



«17 травня в храмі Різдва Богородиці над домовиною полеглого воїна Владислава було звершено заупокійне богослужіння. В цьому ж храмі Владислав в свої юнацькі роки ніс послух вівтарника. Священики Шацького благочиння УПЦ висловлюють щирі співчуття родині полеглого Героя Владислава і просять молитов за спасіння його безсмертної душі», - йдеться у дописі.



Нагадаємо,





























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 17 травня Шацька громада на Волині попрощалася із загиблим за Україну 24-річнимВідспівали воїна у храмі Різдва Богородиці, де в юнацькі роки Герой ніс послух вівтарника. Про це повідомив священник«17 травня в храмі Різдва Богородиці над домовиною полеглого воїна Владислава було звершено заупокійне богослужіння. В цьому ж храмі Владислав в свої юнацькі роки ніс послух вівтарника. Священики Шацького благочиння УПЦ висловлюють щирі співчуття родині полеглого Героя Владислава і просять молитов за спасіння його безсмертної душі», - йдеться у дописі.Нагадаємо, загибель захисника підтвердили 15 травня, до того часу він вважався зниклим безвісти. Владислав загинув 6 травня під час ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.

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