Вважався безвісти зниклим: на війні загинув 24-річний Герой з Волині Владислав Наумич
Сьогодні, 14:20
Війна відібрала молоде життя воїна Владислава Наумича, 1998 року народження, мешканця Шацька.
Про це повідомили у громаді.
Загибель захисника підтвердили сьогодні, 15 травня, до цього часу він вважався зниклим безвісти.
Владислав мав звання солдата, служив за контрактом з 1 березня 2023 року у 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді.
Загинув 6 травня під час ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.
16-17 травня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
Загибель захисника підтвердили сьогодні, 15 травня, до цього часу він вважався зниклим безвісти.
Владислав мав звання солдата, служив за контрактом з 1 березня 2023 року у 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді.
Загинув 6 травня під час ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.
16-17 травня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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