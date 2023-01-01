Вважався безвісти зниклим: на війні загинув 24-річний Герой з Волині Владислав Наумич

Владислава Наумича, 1998 року народження, мешканця Шацька.



Про це



Загибель захисника підтвердили сьогодні, 15 травня, до цього часу він вважався зниклим безвісти.



Владислав мав звання солдата, служив за контрактом з 1 березня 2023 року у 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді.



Загинув 6 травня під час ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.



16-17 травня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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