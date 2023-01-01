Вважався безвісти зниклим: на війні загинув 24-річний Герой з Волині Владислав Наумич

Вважався безвісти зниклим: на війні загинув 24-річний Герой з Волині Владислав Наумич
Війна відібрала молоде життя воїна Владислава Наумича, 1998 року народження, мешканця Шацька.

Про це повідомили у громаді.

Загибель захисника підтвердили сьогодні, 15 травня, до цього часу він вважався зниклим безвісти.

Владислав мав звання солдата, служив за контрактом з 1 березня 2023 року у 80-ій окремій десантно-штурмовій бригаді.

Загинув 6 травня під час ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.

16-17 травня оголошуються в Шацькій громаді днями жалоби.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: війна, Росія, Україна
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