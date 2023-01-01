Привласнював гроші звичайних українців: проти олігарха Фірташа відкрили справу

Привласнював гроші звичайних українців: проти олігарха Фірташа відкрили справу
СБУ повідомила про підозру власнику 20 міськ- та облгазів, Дмитру Фірташу та топменеджменту його компаній, які привласнили державного газу на мільярди гривень.

Про це повідомляє СБУ.

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України.

До організації оборудки причетні підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ і топменеджмент підконтрольних йому компаній. Серед них керівники «Регіональної Газової Компанії» (РГК), яка фактично управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70 % всіх газорозподільних мереж України.

За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків у понад 4,2 млрд грн. При цьому загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн.

Посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70 % коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично, мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі.

Схема полягала у тому, що облгази, підконтрольні Фірташу, «купували» паливо у підконтрольної йому ж компанії. Але в реальності отримували не більше 30% від проплаченого обсягу газу.

Дефіцит, який утворювався через цю махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, що знаходилось у державній власності – облгази просто відбирали «недоотримане» паливо із газотранспортної системи України.

При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на «відсутність коштів». За наявними даними, облгази Фірташа сплатили державному оператору української ГТС в середньому 30 % від загальної вартості відібраного газу.

Надалі фігуранти виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. З року в рік вони нарощували завдані для держави збитки.

Нагадаємо, правоохоронці проводять обшуки в 14 облгазах олігарха Фірташа.


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Теги: Фірташ, кримінальна справа, СБУ
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