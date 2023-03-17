Правоохоронці проводять обшуки в 14 облгазах олігарха Фірташа
Сьогодні, 16:15
БЕБ та СБУ в рамках розслідування кримінальної справи про заволодіння державними коштами в п’ятницю, 17 березня, провели обшуки в 14 газорозподільних компаніях групи Регіональної газової компанії.
Про це "Економічній правді" повідомили у пресслужбі компанії.
Зокрема, обшуки проводили в офісах у Києві, Львові, Рівному, Вінниці, Харкові, Закарпатті, Івано-Франківську та інших містах.
У РГК заявили, що співробітників компанії вивели з робочих місць, вилучили телефони та особисті речі.
"РГК вважає проведення обшуків, що супроводжувалися кричущими порушеннями прав людини, здійсненням тиску на співробітників підприємств критичної інфраструктури", - додали в пресслужбі.
У компанії не уточнили, в рамках якої кримінальної справи проводяться обшуки, однак вказали, що мова йде про заволодіння державними коштами.
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Про це "Економічній правді" повідомили у пресслужбі компанії.
Зокрема, обшуки проводили в офісах у Києві, Львові, Рівному, Вінниці, Харкові, Закарпатті, Івано-Франківську та інших містах.
У РГК заявили, що співробітників компанії вивели з робочих місць, вилучили телефони та особисті речі.
"РГК вважає проведення обшуків, що супроводжувалися кричущими порушеннями прав людини, здійсненням тиску на співробітників підприємств критичної інфраструктури", - додали в пресслужбі.
У компанії не уточнили, в рамках якої кримінальної справи проводяться обшуки, однак вказали, що мова йде про заволодіння державними коштами.
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Коментарі 2
Нарешті додумались,..
Все це замилювання очей .
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