Правоохоронці проводять обшуки в 14 облгазах олігарха Фірташа

Правоохоронці проводять обшуки в 14 облгазах олігарха Фірташа
БЕБ та СБУ в рамках розслідування кримінальної справи про заволодіння державними коштами в п’ятницю, 17 березня, провели обшуки в 14 газорозподільних компаніях групи Регіональної газової компанії.

Про це "Економічній правді" повідомили у пресслужбі компанії.

Зокрема, обшуки проводили в офісах у Києві, Львові, Рівному, Вінниці, Харкові, Закарпатті, Івано-Франківську та інших містах.

У РГК заявили, що співробітників компанії вивели з робочих місць, вилучили телефони та особисті речі.

"РГК вважає проведення обшуків, що супроводжувалися кричущими порушеннями прав людини, здійсненням тиску на співробітників підприємств критичної інфраструктури", - додали в пресслужбі.

У компанії не уточнили, в рамках якої кримінальної справи проводяться обшуки, однак вказали, що мова йде про заволодіння державними коштами.

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Теги: Фірташ, облгаз, обшуки
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Коментарі 2
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Нарешті додумались,..
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Все це замилювання очей .
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